ПЛР, ІФА чи експрес-тест на антиген: у МОЗ назвали різницю між ними та розповіли, що «крутіше»

В МОЗ Украіни пояснили, як в зазвичай визначають наявність ковіду в організмі пацієнта і яка різниця між різними способами тестування.

Так, наразі в Україні доступні два типи тестування на COVID-19: методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тест) і експрес-тест на антиген і вони обидва дозволяють виявити активну інфекцію.

ПЛР-тест. Мазок беруть із носоглотки й ротоглотки. Цей вид тестування рекомендують застосовувати на початку захворювання, тому що найбільша чутливість цих тестів — між 7 та 14 днями після інфікування. Зазвичай, результат можна отримати через добу після забору матеріалу. Тестування методом ПЛР наразі є найбільш точним методом діагностики COVID-19.

Саме ПЛР-тестування є підставою для встановлення діагнозу COVID-19.

ПЛР-тестування лікар обов’язково має призначати:

особам із підозрою на COVID-19;

особам з ознаками інших ГРВІ;

особам з ознаками вірусної пневмонії;

пацієнтам із позагоспітальною пневмонією;

контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.

Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар.

Експрес-тест на антиген. Мазок теж беруть мазок із носоглотки чи ротоглотки. Найефективніше такі тести використовувати на початкових стадіях захворювання. Результати дослідження можна отримати вже за 15 хвилин.

Також українці часто роблять тест методом імуноферментного аналізу (ІФА), який допомагає визначити ознаки постінфекції на основі дослідження венозної крові. Таким чином, ІФА-тест виявляє імунну реакцію на вірус — тобто рівень антитіл і визначає імуноглобуліни двох типів: IgM і IgG. Перші вказують на гостру фазу захворювання, другі — на те, що людина перехворіла та вже має антитіла до коронавірусної хвороби.

При цьому варто пам'ятати, що наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються.

Нагадаємо, відомий лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в інтерв'ю «ФАКТАМ» констатувала, що в Україні досі величезною проблемою залишається поставити діагноз людині, яка має негативний ПЛР.

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