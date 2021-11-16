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Здоров'я та медицина

«Там немає інфекцій»: Голубовська пояснила, чому Захід виявився не готовим протистояти пандемії коронавірусу

21:30 16 листопада 2021
«Там немає інфекцій»: Голубовська пояснила, чому Захід виявився не готовим протистояти пандемії коронавірусу

Величезна кількість жертв ковіда у світі та в Європі зокрема стала можливою лише тому, що на Заході дуже мало профільних фахівців. Їх мало тому, що там немає інфекцій, не було потреби у такій кількості інфекціоністів, заявила у розмові з «ФАКТАМИ» заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця професор Ольга Голубовська.

За її словами, як це не парадоксально, але українська медицина виявилася сильнішою, тому що інфекції завжди трапляються у слабких країнах і країнах, які перебувають у соціальній кризі.

Основні препарати, які увійшли до нашого протоколу, через півтора року отримали докази ефективності, хоча приймався розроблений протокол лікування дуже складно. Лише у лютому 2020 року із приходом Максима Степанова на посаду міністра документ вдалося затвердити на державному рівні.

Однак найголовнішим було потім ці документи імплементувати.

«Минуло півтора роки, але досі на місцях не знають чи не дочитують якісь нюанси. Тобто будь-який нормативний документ мало написати — його треба пояснити. Ми витрачали на це величезні сили — читали багато лекцій, виїжджали до регіонів, працювали з лікарями, консультували. Навіть зараз, чесно кажучи, в черговий раз ситуація найважча, проте вже легша, оскільки лікарі все ж таки підготовлені», — зазначила інфекціоніст.

Повний текст інтерв'ю з медиком читайте у статті «Питання про походження COVID-19 дискутується, але я поділяю думку, що його створено в лабораторії, — Ольга Голубовська».

Фото Facebook Ольги Голубовської

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