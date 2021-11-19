Ми не можемо зупинити пожежу: Ольга Голубовська жорстко висловилася щодо ситуації з Delta-штамом

Поширення Дельта-варіанту коронавірусу в Україні можна порівняти з пожежею. Спалаху можна було запобігти на ранніх стадіях, але зараз залишається лише сподіватися, що пожежа закінчиться сама. Таку думку в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловила заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця професор Ольга Голубовська.

«Вже нічого не зробимо. Зрештою, будь-яка пожежа проходить сама. Будинок згорів — пожежа пройшла. Ось ми зараз перебуваємо у такому практично природному процесі», — вважає професор Голубовська.

На думку інфекціоніста, оголошення локдаунів слабо стримує поширення коронавірусу: «Влаштовують ці локдауни — місцеві, обласні. Це не те… Стоячи у „червоній“ зоні на вокзалах та у торгових центрах у черзі на вакцинацію, процес не зупинити».

Голубівська радить починати з інформування лікарів та пацієнтів про раннє лікування та про профілактику хвороби. «Це єдине інфекційне захворювання, яке чомусь починають лікувати, коли вже зовсім погано… Що зараз треба робити? Рятувати життя хворих. І для цього є ресурс. Треба терміново проводити активну інформаційну кампанію про те, що є раннє лікування коронавірусної хвороби, що слід госпіталізувати хворих із груп ризику ще до того, як у них впала сатурація, щоб вони отримували противірусні препарати… Ми зараз намагаємось, щоб пацієнти та лікарі, які їх ведуть, хоча б знали, куди бігти і що робити», — пояснює лікар.

Коли очікується спад пандемії і яких помилок можна було уникнути, читайте в інтерв'ю Ольги Голубовської «ФАКТАМ» «Реанімації та стаціонари зараз заповнені невакцинованими пацієнтами з груп ризику».

Фото pixabay.com

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