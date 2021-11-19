Завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця професорка Ольга Голубовська, яка вважає, що Україна ще довго «розхльобуватиме» наслідки пандемії коронавірусу, назвала найбільшим проколом низьку організацію вакцинації влітку.

«Було тихе спокійне літо. Ось тоді треба було активізувати кампанію на рівні сімейних лікарів, щоб вони переконували групи ризику, можливо, мобільні бригади організувати» , — сказала медик в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» і додала, що наразі реанімації та стаціонари заповнені саме цією категорією громадян.

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За її словами, високі показники летальності дають саме люди з групи ризику. «У людей молодших за 40 років ймовірність померти майже однакова, що у вакцинованих, що у невакцинованих. А от у тих, хто старше 50 років, ризики отримати тяжке захворювання вищі у два-три рази, і з кожним десятиліттям вони збільшуються. Тому й вийшло те, що маємо зараз» , — додала вона.

Інфекціоніст вважає, що у нинішній складний період групи ризику слід госпіталізувати до стаціонару з моменту встановлення ним діагнозу, у перший тиждень — для отримання специфічного противірусного лікування.

«Поки що у нас немає доступних пероральних препаратів, хоча це прописано у наших нормативних документах півтора роки тому. Але ніхто приписи не виконує, хоч це саме те, що рятує людські життя. Причому люди дуже добре реагують на терапію, навіть якщо вік дуже солідний. Вже є дослідження, які підтверджують, що якщо дотримується такої тактики, до 80 відсотків попереджається ризик тяжкого перебігу захворювання» , — зазначила вона.

Повний текст інтерв'ю з медиком «Реанімації та стаціонари зараз заповнені невакцинованими пацієнтами із груп ризику, — Ольга Голубовська» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

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