Немає втраченого моменту: у МОЗ пояснили, що робити українцям, які не отримали вчасно другу дозу вакцини

Після введених обмежень для невакцинованих українців та вимог надання COVID-19-сертифікатів у багатьох установах, у транспорті, ТРЦ, закладах громадського харчування, багато людей, зробивши першу дозу щеплення, пропускають термін ревакцинації. Про це в етері ТСН заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його спостереженнями, люди просто користуються «жовтим» сертифікатом, доки він діє.

Глава МОЗ радить українцям, хто вже пропустив час, призначений для другого щеплення, у будь-якому випадку зробити його навіть з запізненням.

Ляшко зазначив, що тільки повний курс вакцинації — це гарантований захист від тяжкого перебігу хвороби.

«Немає втраченого моменту. Навіть, якщо не потрапили у 21 день, коли рекомендовано зробити друге щеплення. Зробіть друге щеплення на 28 або 35 день. Не повторний курс, а друге щеплення. Тому моя порада, якщо таке сталося, прийти та якнайшвидше зробити друге щеплення», — сказав Ляшко.

Нагадаємо, заслужений лікар України, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця професор Ольга Голубовська вважає, що українцям, які перебувають у групі ризику, потрібна буде третя доза вакцини проти коронавірусу, яку вже вводять у деяких інших країнах.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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