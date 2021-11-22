Чому «Дельта» так швидко поширюється і чи рятують маски від зараження: думка вченого

Штам Дельта наочно продемонстрував, що до перемоги над коронавірусом ще дуже далеко. Але багато хто досі не розуміє, як відбувається зараження. Одні вважають, що всі ці захисні маски та респіратори марні. Другі недбало надягають їх, тільки заходячи до магазину чи громадського транспорту. Треті впевнені, що після вакцинації маски їм не потрібні.

Швейцарське видання Tages-Anzeiger взяло невелике інтерв'ю у відомого дослідника ризиків зараження вірусами Міхаеля Рідікера, який доступно пояснив багато речей, пов'язаних зі стрімким поширенням штаму «Дельта». «ФАКТИ» підготували переклад цієї корисної публікації.

— Чому сьогодні ситуація з пандемією гірша, ніж рік тому?

— Люди заражаються коронавірусом переважно через аерозолі. Це крапельки, які залишаються у повітрі, коли людина дихає, розмовляє, співає, кашляє. Ще рік тому в результаті проведених досліджень я дійшов висновку, що близько 10% інфікованих переносять достатньо вірусу, щоб передати його через аерозолі. У випадку з «Дельта"-варіантом набагато більше людей мають сильно підвищене вірусне навантаження. Це означає, що майже кожен третій інфікований сьогодні є високозаразним і може досить швидко заразити інших людей у невеликому приміщенні при недотриманні запобіжних заходів. Для зараження достатньо вже однієї великої краплі від високозаразної людини, але набагато більшу проблему становлять дрібні аерозолі, які залишаються в повітрі протягом тривалого часу — навіть після того, як людина вже покинула приміщення.

Мої розрахунки показують, що під час першої хвилі суперрозповсюджувачем був один з тисячі інфікованих. Сьогодні такою є приблизно одна із тридцяти заражених людей! Така людина дуже легко може заразити інших аерозольним шляхом. Для того, щоб заразитися, достатньо вже кількох хвилин спілкування з нею без маски в невеликому приміщенні, якщо вона співає або голосно розмовляє. Але навіть якщо ця людина поводитиметься тихо, інші люди можуть заразитися, перебуваючи поряд протягом години в невеликому офісі без маски.

— Торішні дослідження говорили про те, що для більшості заражених людей із середнім або низьким вірусним навантаженням зараження інших через аерозолі було дуже малоймовірним, навіть при частому кашлі…

— На жаль, це не так у випадку зі штамом «Дельта». Тут майже половина заражених може заразити через аерозолі оточуючих. На мій погляд, така кількість заражених, які можуть виділяти критичні кількості вірусів у вигляді аерозолів, є причиною того, чому «Дельта» зміг поширитися так швидко.

— Як можна захиститися від аерозолів?

— Найкраще уникати тривалого перебування у приміщенні з людьми, які не належать до вашої родини. Якщо це з будь-яких причин неможливо, вибирайте великі приміщення, що добре провітрюються. Якщо в приміщенні знаходяться люди, що голосно розмовляють, краще його залишити. Також велику роль відіграє гарна захисна маска. Медичні маски, що щільно прилягають до обличчя, вже забезпечують певний захист. Але й вони пропускають близько чверті дрібних аерозолів. Основна проблема полягає в тому, що вони не щільно прилягають по краях. Я б рекомендував тільки ті маски, виробники яких тестують їхню ефективність і фіксують результати для різних типів аерозолів. Ще краще сертифіковані маски FFP2 та FFP3 без клапана.

Вірусне навантаження серед зараженого населення розподілено дуже нерівномірно. Якщо у людини дуже високе вірусне навантаження, то одна велика крапля рідини, що виділилася під час розмови з нею, несе у собі десятки тисяч вірусів. Цього вже достатньо для зараження. При цьому люди з низьким вірусним навантаженням часто можуть виділяти в повітря менше одного вірусу на годину.

— Чи можна заразитися коронавірусом через очі?

— Теоретично, так, але цей шлях передачі відіграє роль в основному для великих крапель. Для дрібних аерозолів набагато важливіший шлях через легені, оскільки вони мають величезну площу поверхні.

— Наскільки високий ризик зараження на свіжому повітрі?

— Я дослідив, чи можна заразитися, коли на пробіжці біжиш за іншою людиною. Мені вдалося показати, що великі краплі потрапляють дуже рідко, а хмара дрібних частинок рідини, що утворюється при диханні, швидко розсіюється. За умови, що ви не біжіте за інфікованою людиною дуже довго, ризик заразитися дуже малий. Але потрібно бути обережним, якщо ви стоїте обличчям до неї і знаходитеся від неї на відстані витягнутої руки. Це може бути небезпечним як у приміщенні, так і на вулиці, особливо якщо у співрозмовника при розмові виділяються краплі рідини.

— Чи має значення вологість у приміщенні, освітлення?

— Вологість дуже слабко впливає на аерозолі в приміщенні. Рідина з дихальних шляхів містить ліпіди та білки, які запобігають сильному зменшенню в обсязі. Крім того, швидкість руйнування вірусу збільшується тільки у поєднанні з УФ-світлом, наприклад, прямим сонячним світлом, але в більшості закритих приміщень УФ-світло практично відсутнє. Але все одно слизові оболонки чутливіші до інфекції, коли вологість повітря дуже низька. В ідеалі необхідно підтримувати вологість від 40% до 65%.

— А ультрафіолет таки допомагає?

— Ультрафіолетове випромінювання безумовно допомагає проти коронавірусу. Це навіть не обов'язково має бути УФ-С випромінювання. Навіть чорне світло, тобто ультрафіолетова складова сонячного світла, дуже впливає. Однак потрібно стежити за тим, щоб не зазнавати прямого впливу ультрафіолетового випромінювання. Інакше можна швидко отримати сильний сонячний опік чи ушкодження очей. Я використовував тільки професійні ультрафіолетові системи, які були перевірені на безпеку.

— Наскільки високий ризик зараження у транспорті?

— Відповім на прикладі поїздів. У поїздах значна частина повітря фільтрується, а потім прямує назад у вагон. За моїми розрахунками, ризик зараження не дуже високий, якщо всі носять маски і поводяться відносно тихо. Але якщо хтось дуже голосно розмовляє протягом тривалого часу, краще перейти в інше купе чи інший вагон.

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Marc Brupbacher / Tages-Anzeiger)

Фото Tages-Anzeiger

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