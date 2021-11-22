В кістці виникає стан, подібний до інфаркту міокарда: COVID-19 провокує асептичний некроз

Коронавірусна інфекція підступна, бо не минається безслідно. Ще довго людина може скаржитися на різноманітні порушення, як-от слабкість, головний біль, стрибки тиску чи безсоння. Багато нарікань на те, що почали боліти суглоби. Причому не тільки у тих, хто мав з ними проблеми.

Спеціалісти стверджують, що постковідний суглобовий синдром нині визнаний хворобою. В зоні особливого ризику люди, в котрих інфекція уразила суглоб, спровокувавши асептичний некроз. Про це захворювання «ФАКТАМ» розповів травматолог-ортопед Консультативно-діагностичного центру Деснянського району міста Києва кандидат медичних наук Дмитро Яровий.

— Точно невідомо, чому виникає асептичний некроз, — пояснює Дмитро Михайлович. — Кісткова тканина отримує живлення через судини, котрі постачають кров’ю якийсь сегмент кістки. Якщо чомусь відбувається зупинка кровотоку, то в кістці виникає стан, подібний до інфаркту міокарда: через те, що частина м’язу позбулася живлення, вона перестає скорочуватися і гине. Те ж саме відбувається з кістковою тканиною: через припинення живлення вона піддається омертвінню — розвивається некроз.

— Чому випадки асептичного некрозу почастішали зараз, коли лютує коронавірус?

— Думаю, що причина криється в судинах. COVID-19 дуже змінює каскад згортання крові. І асептичний некроз у цьому випадку здебільшого викликаний змінами, які відбуваються по типу тромбозу внтрішньокісткових судин. Позбавлена живлення кістка спочатку просто болить, потім виникає вогнище в кістковій тканині, яке організм намагається локалізувати. Звісно, суглоб при цьому запалений, як і хрящ, що розташований над частиною кістки: він чутливо реагує на будь-які зміни в суглобі та в підхрящовій кістці.

— Як лікується асептичний некроз?

— Лікування залежить від стадії захворювання. Тих, у кого хвороба на початковому етапі, намагаємося лікувати консервативно — без операції. Якщо лікування ефективне, то зупиняємося і спостерігаємо: за якийсь час організм зупиняє або долає недугу. Якщо ні і пацієнт знову приходить до нас, бо його турбує біль у суглобі, застосовуємо хірургічне лікування.

— В чому воно полягає?

— Метод називається декомпресія або тунелизація ділянки омертвілої кістки. За допомогою спеціального інструмента ми тунелізуємо її наскрізно, і по цим канальцям до змертвілої частини проникає кров та кістковий мозок зі здорової частини кістки, багатий стовбуровими клітинами. Разом з ним — і маленькі судини, що проростають. І ця мертва ділянка кістки «оживає».

Також часто застосовуємо клітинну терапію. Під час операції чи навіть амбулаторної маніпуляції в суглоб вводимо стовбурові клитини з жирової тканини пацієнта. Застосовуємо плазмотерапію, внутрішньосуглобове введення препаратів, що мають мастильні властивості, призначаємо фізіотерапію, протизапальне лікування.

— Від чого залежить ефективність лікування?

— Однозначно відповісти складно. Думаю, що процес змертвіння кісткової тканини протікає параболічно. Ми вдаємося до всіх відомих методів, щоб його зупинити, і здебільшого це вдається. Тоді людина уникає операції. Одна з моїх пацієнток прийшла на прийом вісім років тому з некрозом головки стегнової кістки. Ми під контролем УЗД одноразово ввели в суглоб гіалуронову кислоту, і у жінки досі все добре. Це ще раз доводить, що за прийнятної стадії захворювання, доки не використані всі методи — від простого до складного, з операцією поспішати не слід.

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