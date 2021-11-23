Захворюваність знову почне зростати: українців попередили про загрозу нової хвилі коронавірусу

В Україні за минулу добу зафіксували 12 729 нових випадків COVID-19. Попри те, що останніми днями не спостерігається різкого стрибка зростання інфікованих, експерти не виключають нового спалаху коронавірусу.

Нова хвиля інфекції може накрити Україну вже з початку 2022 року. Ситуація з COVID-19 залежатиме від карантинних обмежень українського уряду та спалаху хвороби в Європі.

Про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.



За його словами, зростання захворюваності з січня 2022 точно буде, якщо не введуть локдаун, як у 2021 році.

Вплине на зростання нових інфікованих чинник зростання захворюваності в Європі та те, як в Україні вирішать питання з карантинними обмеженнями саме у період новорічних свят та у період січня.

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Україні вдалося пройти пік захворюваності на найважчу хвилю коронавірусу.

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