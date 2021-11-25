«У 6-річної доньки будь-якої миті міг трапитись інфаркт чи інсульт»: дитину на операцію на відкритому серці, яку провели у Львові, доправили гелікоптером

— Такого в наших краях ще не було, щоб людину гелікоптером забирали в лікарню, — говорить Іванна, мама шестирічної Вікторії Філіпової. — Шкода тільки, що летіли ми з донькою не з туристичною метою. До Львова нас доправили з Дубенської районної лікарні, куди госпіталізували Віку. Дісталися швидко — за годину.

Аеромедична евакуація важкохворих пацієнтів у межах Львівщини, яку запровадило Міністерство охорони здоров’я та Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, почала діяти від січня цього року. А шестирічну Вікторію забирали ще й з іншої області.

— Летіти на гвинтокрилі мені не сподобалося: загорнули, як яйце, — ділиться враженнями Вікторія. — Хоча й не страшно. Ми ж були з мамою і лялькою Машею. Потім лікарі зробили мені операцію, і через тиждень я піду до школи. Вже так давно там не була…

— Скучила за школою?

— Ні-ні-ні! Тільки за друзями скучила.

… Коли Вікторії було два місяці, лікарі виявили у дівчинки ваду серця — отвір між шлуночками — і терміново зробили операцію. Але вада була не одна. Рік тому у Віки почав різко підвищуватися тиск, і з’ясувалося, що потрібна ще одна операція на відкритому серці.

— У дівчинки ми виявили звуження головної судини в організмі — аорти (коарктація), через це в її руках тиск був дуже високим, а у всіх інших частинах тіла недостатнім, — розповідає дитячий кардіохірург Львівської лікарні швидкої допомоги Віталій Петров, який спостерігає за Вікторією, відколи у неї діагностували проблеми з серцем. — Друга проблема — стеноз клапана: аортальний клапан погано відкривався. І третя вада — додаткове звуження судини під клапаном. Серце не могло нормально працювати.

— З операцією можна було ще зачекати? — запитую у лікаря.

— Можливо, але через високий тиск це було дуже ризиковано. Аби його утримувати в нормі, дитині довелося б призначати все більші дози гіпотензивних ліків.

— Щоранку я давала доньці ліки від тиску, які зазвичай приймають дорослі, — продовжує Іванна. — Звісно, дози були скореговані, але без пігулок тиск одразу стрибав до показників 150—170. Коли після операції, яку Вікторії провела у Львові українсько-американська бригада медиків, лікар обстежив доньку і сказав, що її серце здорове і вона більше не потребує ліків, мені дуже важко було стримати сльози. Я стільки часу чекала цієї миті!

— Як батькам зрозуміти, що дитині потрібно обстежити серце? — запитую у Віталія Петрова.

— Деякі хвороби серця можуть проявлятися так: дитина погано їсть, має задишку, дуже пітніє, синіє. Але є й безсимптомні, які тривалий час не проявляються. Тому усі немовлята мають пройти кардіологічне обстеження, за необхідності їм призначають ехокардіографію — ультразвукове обстеження серця. Якщо вчасно звернутися, більшість хвороб у дітей можна вилікувати. Важливо почати це робити до появи ускладнень. Перший раз рекомендую обстежити дитину, коли їй 2—4 місяці, другий — у передшкільному віці.

«Однакові вади серця виявили не тільки у моєї доньки, але й у дітей моїх рідних брата і сестри»

З пологового будинку Вікторію виписали як здорову дитину: нічого підозрілого в її стані лікарі не помітили. Уже вдома батьків насторожило те, що Віка повільно набирає вагу. А коли дівчинці було два місяці, дільнична лікарка почула шуми в серці.

— Ми довго чекали своєї черги, щоб потрапити на УЗД серця, а коли його зробили, підозра підтвердилась: у нашої дівчинки виявили отвір у серці та порадили їхати до Києва, — згадує Іванна. — Ми ж чули багато позитивних відгуків про львівських лікарів, і їхати до Львова ближче. Отже першу операцію доньці зробили у Львівській обласній клінічній лікарні.

Але от який дивний збіг обставин виявився в сім’ї Іванни: ваду серця діагностували не тільки у її доньки, але й у старших дітей рідних брата і сестри жінки. Тобто троє двоюрідних дітей мають подібні проблеми з серцем.

— Синові брата отвір у серці закрили ендоваскулярно, а доньці сестри, як і Вікторії, робили операцію на відкритому серці, — пояснює Іванна. — Дивно, що така проблема виникла саме у наших старших дітей. Вже маючи досвід, ми ретельно обстежували молодших, але, на щастя, у них все добре. Що стало причиною проблем у старших дітей, можна лише здогадуватися. Є припущення, що під час вагітності ми перехворіли на грип, а можливо, пережили якісь стреси…

Коли Вікторії закрили отвір у серці, вона важко відходила від операції, мала високу температуру і пролежала у лікарні три тижні. Але все закінчилося добре. З того часу кожні три — шість місяців батьки возили дівчинку на профілактичний огляд. Особливо прискіпливо лікарі спостерігали за аортою, бо вона у дівчинки мала звуження, утім якийсь час це не позначалося на здоров’ї дитини. Та коли дівчинці виповнилося п’ять років, вона почала швидко втомлюватися, страждала від високого тиску, через це у неї часто боліла голова.

— Віка у нас дуже активна, і побігати любить, і гімнастикою хоче займатися, а я, знаючи, що у неї проблеми з серцем, все забороняла, — продовжує Іванна. — Коли лікар Віталій Петров повідомив, що до Львова приїжджають американські лікарі з Novick Cardiac Allience і будуть разом із львівськими кардіохірургами оперувати дітей з вадами серця, ми одразу погодилися приїхати. Розуміли, що відкладати операцію не варто.

«Щоб допомогти цій дитині, працювало 15 лікарів»

Найчастіше хвороби серця у дітей проявляються під час так званих стрибків росту, наприклад, на першому році життя або у передшкільному віці. Так сталося і у Вікторії.

— Ми разом з американськими колегами запропонували вирішити проблему у дівчинки комплексно — під час одного хірургічного втручання усунути три вади серця, — говорить дитячий кардіохірург Віталій Петров.

— А чому дитину доправляли у Львів гелікоптером?

— Якщо б це робили приватним транспортом або машиною швидкої, тиск міг піднятися, а контролювати його у таких умовах було б непросто. Ми ж організували все швидко і без негативних наслідків.

— Чи довго тривала операція?

— П’ять годин. Це була відкрита операція зі штучним кровообігом. Серце Вікторії відключили на певний час, воно не працювало. Поки ми його оперували, замість нього кров в організм дитини постачав апарат штучного кровообігу.

Більшість часу лікарі витратили на те, щоб роз’єднати рубці, які сформувалися після першої операції, зробленої в чотири місяці. Проблеми з клапаном серця, звуженням під клапаном та звуженням аорти вирішили за 45 хвилин. Використовували для пластики власні тканини дитини, а не штучні. Операцію виконували українські лікарі. Американські спеціалісти асистували їм, допомагали з анестезією, а потім забезпечували післяопераційний супровід.

— Як проходив післяопераційний період?

— Уже через дві доби після операції дівчинка сама ходила по палаті, на четверту добу бігала по коридору лікарні, знайомилася з іншими дітьми. На шостий день після операції її виписали.

Вікторія і її мама вдячні лікарям, які вважають, що після операції серце дівчинки буде практично здоровим

— Зважаючи на те, що це була у Вікторії друга операція на відкритому серці, її дуже швидко виписали.

— У цьому і полягають новації, якими з нами поділилися американські колеги. Вони приїхали чотирма бригадами: хірургічна, анестезіологічна, перфузіологічна (бригада, яка відповідає за штучний кровообіг) та реанімаційна. Умова співпраці була така, що лікарі з США лише допомагають українським виконувати все за протоколами. Крім того, вони привезли з собою дороге устаткування. Наприклад, спеціальні інструменти, які полегшили нам роботу під час того, як ми оперували Вікторію. Щоб допомогти цій дитині, працювало 15 лікарів. Але нам вдалося провести три втручання за один захід, і тепер серце Вікторії здорове.

«Навіть після складних операцій треба швидко піднімати пацієнтів з ліжка»

— Чого нового ви навчилися в американських колег? — запитую Віталія Петрова.

— Виконувати все швидко. Складна операція пройшла дуже швидко. Крім того, Вікторію швидко почали піднімати після втручання. Раніше вважалося, що після таких складних операцій треба довше полежати, побути у спокої. Американські лікарі кажуть, що це неправильно.

Ми по-новому подивилися на роль медсестри: вона не просто перебуває біля пацієнта після операції і вводить ліки, а ще займається реабілітацією, наприклад, виконує вібромасаж легень. Робота серця завдяки такому підходу відновлюється швидше. Відома приказка «Рух — це життя» дуже підходить для цієї ситуації. Крім того, американські колеги поділилися з нами протоколами щодо дозування ліків для анестезії.

Після операції, каже лікар, тиск у Вікторії нормалізувався на очах. Якщо протягом перших п’яти днів був все ще високий, то у день виписки не відрізнявся нічим від тиску її здорових однолітків.

Ще два місяці, поки післяопераційна рана повністю заживе, Вікторії потрібно утриматися від фізичних навантажень і спати лише на спині. Після цього, кажуть лікарі, можна сміливо займатися гімнастикою, як мріє дівчинка, стрибати і бігати. Раз на рік їй потрібно проходити профілактичне обстеження.

«Щоранку я давала Вікторії ліки від гіпертонії, які зазвичай приймають дорослі, — каже Іванна. — Тепер вони не потрібні, бо тиск у неї в нормі»

Американські лікарі перебували у Львові упродовж двох тижнів. За цей час фахівці Львівської лікарні швидкої допомоги разом з ними прооперували 26 дітей з вадами серця. Найменшому пацієнту — три місяці. Окрім Вікторії, ще десятьом дітям проводили операції на відкритому серці. Всі втручання виконували безкоштовно. Двадцять прооперованих діток уже поїхали додому.

Як розповіли у лікарні, через кілька місяців фахівці Novick Cardiac Allience знову приїдуть до Львова з благодійною місією. Телефони для звернень щодо консультацій та операцій: (066) 018−09−19; (067) 118−09−19; (0322) 58−11−05.

— На Львівщині операцій на серці щорічно потребує близько тисячі дітей, і досі батьки більшості з них змушені були шукати допомоги у Києві чи за кордоном, — коментує ситуацію генеральний директор Львівської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук. — У серпні 2020 року ми почали оперувати таких малят у нашій лікарні. Дотепер виконали 50 втручань. Цього разу ще 26. В наших планах робити 200 операцій на рік. Це будуть як відкриті, так і ендоваскулярні втручання. Якщо зважити на те, що в Україні щороку народжується до п’яти тисяч немовлят з вадами серця, то роботи вистачить всім кардіохірургам.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про унікальну операцію на серці новонародженого малюка, яку провели хірурги у місті Дніпро.

Фото надано Львівською лікарнею швидкої допомоги

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