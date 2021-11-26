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Здоров'я та медицина

Грип і COVID-19 розпочинаються по-різному: цієї зими в Україні очікують новий штам грипу А/Камбоджа

14:35 26 листопада 2021
грип

У світі вірусів водночас два правителі царювати не можуть. Торік грип майже не давав про себе знати. Як буде цієї зими?

— Минулого сезону у нас взагалі не було грипу, — пояснює вірусолог, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, доктор медичних наук професор Алла Мироненко. — Основну масу респіраторних захворювань зумовлював коронавірус, а не вірус грипу. Очікуємо, що в цьому епідемічному сезоні грип, мабуть, ще не відіграється, але все одно буде, адже вірус нікуди не зник з планети. Новий штам Н3N2 фіксують у Росії, Китаї, Індії, подекуди в США.

— Новий вірус грипу прийде в Україну?

— Так, можливо, це штам А/Камбоджа (Н3N2), якого в нас ще не було. Спалах цього грипу торік у Камбоджі виник навіть на тлі коронавірусної пандемії.

— Симптоми багатьох вірусних респіраторних інфекцій схожі. Як зрозуміти, що це саме грип, а не COVID-19?

— Розвиток цих двох інфекцій подібний, але у них різний початок. Грип зазвичай розпочинається різко — зі стрімкого підвищення температури, лихоманки, слабкості. При коронавірусній хворобі температура часто піднімається більш плавно, і хвороба розвивається повільніше. Багато говорять про втрату нюху у хворих на COVID-19, проте це буває далеко не у всіх.

— Чи можливо одночасно зробити щеплення проти грипу і коронавірусу?

— Взагалі є правило, що грипозну вакцину можна вводити одночасно з іншими. Хоча, думаю, корисніше вакцинації розвести у часі — з інтервалом хоча б у місяць.

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— Чому коронавірус почав «полювати» на молодь і дітей?

— Вірус шукає незахищених. Насправді ж головне — це перехворіти нетяжко, а молодь в основному переносить хворобу легше, ніж літні люди, що мають супутні захворювання.

Коли чекати грипу? Кому найбільше загрожує грипозний вірус? Чим небезпечний грип на фоні пандемії COVID-19?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 29 листопада, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість вірусолог, доктор медичних наук Алла Петрівна Мироненко.

Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 9 грудня

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Фото: pixabay.com

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