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Здоров'я та медицина

29 листопада на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість вірусолог Алла Мироненко

17:07 28 листопада 2021
лікар

— В цьому епідемічному сезоні новий вірус грипу прийде в Україну?

— Так, можливо, це штам А/Камбоджа (Н3N2), якого в нас ще не було, — пояснює вірусолог, завідувачка відділу респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, доктор медичних наук професор Алла Мироненко. — Спалах цього грипу торік у Камбоджі виник навіть на тлі коронавірусної пандемії.

— Симптоми багатьох вірусних респіраторних інфекцій схожі. Як зрозуміти, що це саме грип, а не COVID-19?

— Розвиток цих двох інфекцій подібний, але у них різний початок. Грип зазвичай розпочинається різко — зі стрімкого підвищення температури, лихоманки, слабкості. При коронавірусній хворобі температура часто піднімається більш плавно, і хвороба розвивається повільніше. Багато говорять про втрату нюху у хворих на COVID-19, проте це буває далеко не у всіх.

— Чи можливо одночасно зробити щеплення проти грипу і коронавірусу?

— Взагалі є правило, що грипозну вакцину можна вводити одночасно з іншими. Хоча, думаю, корисніше вакцинації розвести у часі — з інтервалом хоча б у місяць.

— Чому коронавірус почав «полювати» на молодь і дітей?

— Вірус шукає незахищених. Насправді ж головне — це перехворіти нетяжко, а молодь в основному переносить хворобу легше, ніж літні люди, що мають супутні захворювання.

Коли чекати грипу? Кому найбільше загрожує грипозний вірус? Чим небезпечний грип на фоні пандемії COVID-19?

На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 29 листопада, з 15:00 до 16:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість вірусолог, доктор медичних наук Алла Петрівна Мироненко.

Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74

Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected]

Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 9 грудня

Раніше повідомлялось, що в Україні вперше знайшли найбільш заразний варіант коронавірусу «Дельта».

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