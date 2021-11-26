Антибіотики знижують ефективність лікування вірусної інфекції: коли потрібно приймати ці ліки

Щоб людина чимшвидше здолала COVID-19, деякі лікарі призначали пацієнтам антибіотики. Хоча добре знали, що проти вірусів ці ліки не діють, але перестраховувалися. Мовляв, ослаблений у боротьбі з підступним вірусом імунітет може спасувати перед бактеріальною інфекцією, що виникає як ускладнення хвороби.

Насправді більшість інфекцій верхніх дихальних шляхів, як і шлунково-кишкового тракту, не потребують лікування антибіотиками, зазначають фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України. Зазвичай ці захворювання, викликані вірусами, минають самі. Лише коли необхідно, застосовуються для зменшення симптомів — високої температури, головного болю та інших.

— Хоча антибіотики не здатні ні попереджати, ні лікувати вірусні інфекції, пандемія COVID-19 призвела до суттєвого зростання їх застосування, — зазначив під час Всесвітнього тижня правильного застосування антибіотиків завідувач кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, професор Микола Хайтович. — Більшість пацієнтів визнали, що приймали антибіотики, навіть коли не були інфіковані COVID-19, бо вважали це профілактикою інфекції. Між тим серед пацієнтів із тяжкою коронавірусною інфекцією лише у 15 відсотків з них виявлена бактеріальна інфекція, хоча антибіотики приймали 75 відсотків.

Не применшуючи значення цих препаратів, завдяки яким було врятовано мільйони життів, медики стурбовані тим, що неконтрольований прийом антибіотиків знижує їх ефективність. Бактерії набувають здатності протистояти антибактеріальним препаратам і «навчають» цьому інших «родичів». За оцінкою експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, приблизно 65 тисяч людей в Україні щороку можуть померти через нераціональне застосування антибіотиків. Адже неефективне лікування нерідко завершується ускладненням і навіть смертю.

Згідно з наказом МОЗ України, з 1 квітня наступного року лікарі виписуватимуть на рецептурні препарати лише електронні рецепти. Відтак фахівці сподіваються, що це покладе край шкідливій практиці самолікування. А поки що варто дотримуватися нескладних правил.

За перших ознак хвороби зв’язуватися зі своїм сімейним лікарем, а не йти до аптеки.

Антибіотики застосовувати лише ті і в такій дозі, як призначив спецаліст.

Не припиняти лікування, навіть якщо стан здоров’я покращився. Терапія має тривати стільки днів, скільки визначив лікар.

Не варто ділитися з друзями та родичами призначеними вам антибіотиками — це ліки індивідуального застосування, а не «універсальні».

Не використовуйте старі антибіотики, які залишилися після попереднього курсу лікування.

Якщо з’явилися побічні дії через прийом антибіотиків, зв’яжіться зі своїм лікарем.

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