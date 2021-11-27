Коронавірус продовжує вбивати українців: кількість нових COVID-випадків у країні зменшилася, але смертність залишається високою
В Україні за минулу добу на коронавірус захворіло 14 200 людей, що менше ніж добою раніше. Серед нових пацієнтів 1296 дітей. Про це повідомили у МОЗ.
Госпіталізовано 3305 осіб, не змогли подолати хворобу 568 людей.
З початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли COVID — 19 майже 3,5 мільйона українців, одужали — 2 899 967, а померли від хвороби — 84 717.
З початку кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні зроблено понад 24 млн щеплень. Повністю імунізовані та отримали дві дози — 10 808 676 осіб.
Нагадаємо, у світі вже поширюється новий дуже небезпечний штам коронавірусу, який назвали омікрон. Вперше він виявлений у Ботсвані. Наразі найбільше людей, інфікованих омікроном, виявлено у ПАР — 77 осіб. Ще чотири випадки захворювання підтверджено у Ботсвані та по одному в Гонконгу та Бельгії.
Фото: https://ua.depositphotos.com178
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter