Цілих два фактори: лікар Комаровський розповів, чи потрібно вакцинувати дітей

В Україні щодня фіксують тисячі нових хворих на коронавірус, зокрема велику кількість дітей, які потрапляють на лікарняні ліжка.

Дітей потрібно вакцинувати, щоб убезпечити старше покоління українців. Про це в етері телеканалу «Україна 24» заявив найвідоміший педіатр України Євген Комаровський.

Лікар зазначив, що діти легше переносять інфекцію. Імовірність того, що дитина помре від коронавірусу, досить низька. При цьому діти, перебуваючи більшу частину часу у колективі, хворіють досить масово.

Лікар назвав два важливі фактори, які впливають на важливість дитячої вакцинації.

По-перше, саме в організмі дітей вірус мутує. Дитина переносить вірус значно легше, ніж дорослий, а організм не виробляє достатньо антитіл. І це викликає мутацію вірусу.

По-друге, діти є активним носієм вірусу та заражають дорослих. В Україні понад 50% людей 60+ не вакциновано.

Тому, за словами Комаровського, щоб знизити ризики зараження бабусь та дідусів, потрібно вакцинувати дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у світі вже поширюється новий небезпечніший штам коронавірусу — омікрон. Вперше штам з'явився у південній Африці. У Європі він уже виявлений у Бельгії.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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