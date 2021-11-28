Небезпечний штам коронавірусу Omicron фіксують у Європі: опубліковано перші рекомендації

У світі триває поширення коронавірусної хвороби і продовжують з’являтися нові штами. У Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань (ЄЦКЗ) заявили, що новий штам коронавірусу Omicron може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися. Про це йдеться у повідомленні пресслужби центру.

Так, експерти рекомендують уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження новим штамом, та розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на COVID-19.

Для зменшення передачі вірусу країнам ЄС рекомендують розглянути можливість ревакцинації осіб від 40 років, щоб захистити найбільш вразливі категорії людей. Потім щепити дорослих віком від 18 років принаймні через шість місяців після завершення першого курсу щеплення для підвищення захисту від інфекції через зниження імунітету.

Як писали «ФАКТИ», 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на екстреному засіданні розглянула ситуацію з новим штамом коронавірусу, який був вперше виявлений у Ботсвані. В організації дійшли висновку, що штам «викликає занепокоєння». Це означає, що він дуже небезпечний. ВООЗ дала йому нову назву — омікрон.

Фото: Pixabay

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