27.01 / 27.26 30.30 / 30.71
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Небезпечний штам коронавірусу Omicron фіксують у Європі: опубліковано перші рекомендації

17:49 28 листопада 2021
Коронавірус

У світі триває поширення коронавірусної хвороби і продовжують з’являтися нові штами. У Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань (ЄЦКЗ) заявили, що новий штам коронавірусу Omicron може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися. Про це йдеться у повідомленні пресслужби центру.

Так, експерти рекомендують уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження новим штамом, та розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на COVID-19.

Для зменшення передачі вірусу країнам ЄС рекомендують розглянути можливість ревакцинації осіб від 40 років, щоб захистити найбільш вразливі категорії людей. Потім щепити дорослих віком від 18 років принаймні через шість місяців після завершення першого курсу щеплення для підвищення захисту від інфекції через зниження імунітету.

Як писали «ФАКТИ», 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) на екстреному засіданні розглянула ситуацію з новим штамом коронавірусу, який був вперше виявлений у Ботсвані. В організації дійшли висновку, що штам «викликає занепокоєння». Це означає, що він дуже небезпечний. ВООЗ дала йому нову назву — омікрон.

Фото: Pixabay

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томас Уеллс

Затягнуло в конвеєр на заводі: зірка телешоу «Х-фактор» та «Голос» загинув у США

Лілія

«Ноги до вух» міцно стоять на землі: наречена Мурата показала, що в ній краще, ніж у Ані Лорак

Дейверсон

Зірковий футболіст упав у конвульсіях після «вбивчого» поплескування від арбітра: відео конфузу

Коронавірус

Небезпечний штам коронавірусу Omicron фіксують у Європі: опубліковано перші рекомендації

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.