Омікрон більше за інші штами загрожує тим, хто вже перехворів на ковід, — заява ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) отримала попередні дані, що вказують на можливий підвищений ризик зараження новим штамом коронавірусу, який отримав назву «Омікрон», навіть після перенесеного ковіда. Про це пише Meduza.

Також випадки зараження штамом «Омікрон» можливі і у тих, хто пройшов вакцинацію, хоч і в невеликій передбачуваній пропорції, повідомляє ВООЗ.

Однак інформація про це поки що обмежена і може стати доступнішою лише найближчими днями та тижнями, адже на сьогодні у ВООЗ немає точних даних про те, чи є «омікрон» більш заразним і чи викликає він більш тяжкий перебіг захворювання, ніж інші штами коронавірусу, включаючи «дельту». Наразі вчені всього світу намагаються це прояснити.

Про появу штаму «омікрон» (спочатку його хотіли назвати «ню») першими повідомили вчені з Південної Африки наприкінці листопада. Відомо, що це штам, що має велику кількість мутацій, що потенційно може робити його більш заразним і краще пристосованим для обходу вакцинного імунітету.

Нагадаємо, через новий штам 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) провела екстрене засідання, заявивши, що він «викликає занепокоєння», тобто. дуже небезпечний, а в Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань (ЄЦКЗ) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може бути більш стійким до вакцин.

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