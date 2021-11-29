«Вбиває людей з гарним імунітетом»: лікар Комаровський пояснив, звідки взявся штам «Омікрон» і в чому його особливості

Відомий педіатр Євген Комаровський пояснив, звідки взявся новий штам коронавірусу «Омікрон», який виявили у Південній Африці.

В ефірі «Україна 24» він заявив, що механізм появи цього штаму «на сьогодні здається вірогідно очевидним».

«Якщо у людини в організмі немає взагалі жодних антитіл, не треба вірусу мутувати, він просто викликає хворобу. Якщо антитіл багато, і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися. Мутації відбуваються в організмі людей, які мають невелику кількість антитіл і вони нечітко збігаються», — пояснив він механізм мутації.

За словами педіатра, важко зупинити мутації, не вакцинуючи дітей, у яких хвороба зазвичай протікає легко, рівень антитіл невеликий і при повторній зустрічі з вірусом зберігаються умови для мутації.

«Найідеальніший об'єкт для мутації — це люди зі слабкою імунною системою, наприклад, ВІЛ-інфіковані» , — заявив Євген Комаровський і додав, що Південна Африка — один з найбільш ВІЛ-небезпечних регіонів, там величезна кількість інфікованих.

«Вірус в основному вбиває людей з хорошим імунітетом. Тому що процес стає аутоімунним, і людина гине від цього самого цитокінового шторму. Люди з імунодефіцитами хворіють, але не важко, та не можуть позбутися вірусу місяцями. Коли з'явилася „Дельта“, ми бачили її попередників. А тут ми маємо „Дельту“ та маємо варіант, для якого сталося 32 мутації, а ми проміжних не бачили. Тобто він десь довго визрівав, визрівав і прийшов. І виявляється, у нього є мутації у різних зонах», — стверджує медик.

За словами доктора Комаровського, на даний момент не відомо, чи небезпечніший «Омікрон» за «Дельту».

«Теоретично це дуже має людству не пощастити, щоб одночасно виник вірус, який і розмножуватиметься краще за „Дельту“, і важче переноситиметься. Зараз у хворих головний симптом — загальна слабкість. Як у нас вся країна — „все набридло“. Зараз протягом двох тижнів будуть відповіді на більшість питань, бо багато вчених його вивчатимуть. Думаю, днів за 10 ми відповімо на всі питання», — додав педіатр.

Нагадаємо, що Кабмін вирішив відправляти на двотижневу самоізоляцію мандрівників, які повертаються в Україну, якщо вони провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватині, Республіці Мозамбік понад 7 днів протягом останніх 14 днів.

Фото з Pixabay.

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