У Черкасах медики врятували дитину, яка вдихнула голку (фото)
У Черкаській обласній дитячій лікарні провели складну операцію щодо вилучення голки з дихальних шляхів дитини. Як повідомили медики у Facebook, зараз із маленьким пацієнтом працюють фахівці хірургічного, приймального та анастезіологічного відділень.
За яких обставин малюк міг вдихнути сторонній і до того ж гострий предмет, медики не знають, але вказують, що діти часто через вік не здатні ретельно пережовувати їжу, а якщо до цього фактора додати бажання дитини активно досліджувати світ (у тому числі, смак) — з'являються серйозні ризики потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи, про які слід пам'ятати всім батькам.
Опубліковано фото з операційної.
Також медики перерахували головні помилки батьків у таких ситуаціях:
- удари по спині,
- спроби «наосліп» витягнути стороннє тіло руками,
- перевертання дитини та струшування.
Виявляється, все це може призвести до ще більшої травми.
Нагадаємо, вітчизняним медикам відомі випадки ковтання дітьми як металевих предметів на кшталт болта, так і зовсім незвичайних — як наконечник інгалятора-розпилювача.201
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