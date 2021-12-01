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Здоров'я та медицина

У Черкасах медики врятували дитину, яка вдихнула голку (фото)

17:20 1 грудня 2021
У Черкасах медики врятували дитину, яка вдихнула голку (фото)

У Черкаській обласній дитячій лікарні провели складну операцію щодо вилучення голки з дихальних шляхів дитини. Як повідомили медики у Facebook, зараз із маленьким пацієнтом працюють фахівці хірургічного, приймального та анастезіологічного відділень.

За яких обставин малюк міг вдихнути сторонній і до того ж гострий предмет, медики не знають, але вказують, що діти часто через вік не здатні ретельно пережовувати їжу, а якщо до цього фактора додати бажання дитини активно досліджувати світ (у тому числі, смак) — з'являються серйозні ризики потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи, про які слід пам'ятати всім батькам.

Опубліковано фото з операційної.

Також медики перерахували головні помилки батьків у таких ситуаціях:

  • удари по спині,
  • спроби «наосліп» витягнути стороннє тіло руками,
  • перевертання дитини та струшування.

Виявляється, все це може призвести до ще більшої травми.

Нагадаємо, вітчизняним медикам відомі випадки ковтання дітьми як металевих предметів на кшталт болта, так і зовсім незвичайних — як наконечник інгалятора-розпилювача.

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