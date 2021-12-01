У Черкасах медики врятували дитину, яка вдихнула голку (фото)

У Черкаській обласній дитячій лікарні провели складну операцію щодо вилучення голки з дихальних шляхів дитини. Як повідомили медики у Facebook, зараз із маленьким пацієнтом працюють фахівці хірургічного, приймального та анастезіологічного відділень.

За яких обставин малюк міг вдихнути сторонній і до того ж гострий предмет, медики не знають, але вказують, що діти часто через вік не здатні ретельно пережовувати їжу, а якщо до цього фактора додати бажання дитини активно досліджувати світ (у тому числі, смак) — з'являються серйозні ризики потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи, про які слід пам'ятати всім батькам.

Опубліковано фото з операційної.

Також медики перерахували головні помилки батьків у таких ситуаціях:

удари по спині,

спроби «наосліп» витягнути стороннє тіло руками,

перевертання дитини та струшування.

Виявляється, все це може призвести до ще більшої травми.

Нагадаємо, вітчизняним медикам відомі випадки ковтання дітьми як металевих предметів на кшталт болта, так і зовсім незвичайних — як наконечник інгалятора-розпилювача.

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