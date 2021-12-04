Нормалізують вагу, захищають від раку, діабету і хвороб серця: дієтолог про цілющі властивості груші

Груш вродило в цьому році сила-силенна. На будь-який смак: твердіші чи м’якші, солодкі чи з кислинкою, зелені, жовті, коричнюваті або з рум’яним бочком.

— Груша — чудовий плід: м’який, з волокнистою серединою, багатою на антиоксиданти, рослинні сполуки та харчові волокна, — розповідає голова Асоціації дієтологів України кандидат медичних наук Олег Швець. — В одній груші середнього розміру, калорійність якої близько 100 кілокалорій, міститься п’ять-шість грамів клітковини. А це, наприклад, приблизно чверть добової норми для жінок до 50 років. Крім того — вітаміни С, К, калій і трохи менше кальцію, заліза, магнію, вітаміну В6, фолатів (активна форма фолієвої кислоти). Груші, особливо з червоною шкіркою, також містять рослинні сполуки, котрі діють як антиоксиданти.

За словами лікаря, груші допомагають втримати нормальну вагу, знижують ризик розвитку раку, діабету, хвороб серця та судин. Так, у людей з метаболічним синдромом, які щодня їли по дві груші протягом 12 тижнів, спостерігалось зниження систолічного (верхнього) тиску та нормалізація пульсу.

Груші, маючи величезний вміст клітковини, можуть знизити ризик передчасної смерті. За даними дослідження, в якому протягом дев’яти років брали участь близько 400 тисяч людей, рівень смертності у тих, хто вживав достатню кількість клітковини, був на 22 відсотки нижчий.

Учені рекомендують в середньому вживати від 22 до 33 грамів (залежно від віку і статі) клітковини у день. Найкращий спосіб збільшити споживання харчових волокон — щодня їсти овочі, фрукти, ягоди, злакові, горіхи, насіння. Розчинна клітковина (пектин), якою багата груша, добре живить кишкові бактерії. Якщо пектину достатньо, то добре працює кишківник, посилюється відчуття ситості після їди. Груші відмінно чистять організм, зокрема травну систему, бо містять багато води.

Ще одна цілюща властивість груш — високий вміст антиоксидантів: вітамінів С, К і міді, що протидіють впливу вільних радикалів.

Не менш корисні і волоські горіхи. За кількістю наша країна займає шосте місце у світі, збираючи щороку майже 108 тисяч тонн. І на кожного з нас припадає по два з половиною кілограми.

Дослідження показали, що люди, котрі регулярно їдять горіхи, менше хворіють на хвороби серця і судин: атеросклероз, інфаркти та інсульти. Щоденна жменька горіхів знижує загальний холестерин, небезпечні ліпопротеїни низької щільності (поганий холестерин) та тригліцериди — найпоширенішу форму жиру в крові.

Крім того, всі горіхи є джерелом ненасичених здорових жирів, а саме волоські багаті на альфа-лінолеву кислоту. Вона — попередник омега-3 жирних кислот, що захищають серце.

Волоські горіхи ліпше їсти сирими: тоді вони мають кращі антиоксидантні властивості, ніж смажені. Антиоксиданти запобігають або зменшують окислення, що пошкоджує артерії та сприяє розвитку серцевих захворювань.

Лікарі радять щодня їсти не менше 30 грамів волоських горіхв — це чверть стандартної склянки. Хоча в такій кількості міститься близько 190 кілокалорій, зайвих кілограмів можна не боятися. Цілі або подрібнені горіхи можна додавати у каші (зокрема вівсяну) чи овочеві салати.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти грушових оладок і тартатену з грушею від Ектора Хіменеса-Браво.

144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter