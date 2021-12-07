МОЗ планує запровадити ще одне обов'язкове щеплення дітям

Міністерство охорони здоров'я України планує розширити перелік щеплень, що входять до національного календаря вакцинації, — за рахунок щеплення від пневмококової інфекції. Про це глава МОЗ Віктор Ляшко заявив на форумі Україна 30.

Він нагадав, що пневмокок є одним з основних збудників менінгіту, середнього отиту, синуситу, позалікарняної пневмонії у дітей та дорослих.

«Сьогодні в нашому національному календарі щеплень 10 інфекційних хвороб, яким можна запобігти, вчасно провівши вакцинацію… Додатково до цих 10 хвороб ми плануємо додати пневмокок», — повідомив міністр.

За його словами, якби не пандемія, то щеплення від пневмокока внесли б до національного календаря щеплень вже у 2022 році.

Нагадаємо, раніше Ляшко відповів на питання, чи слід чекати посилення карантинних обмежень перед новорічними святами.

Фото Pixabay

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