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Здоров'я та медицина

Досвід хвороби на COVID-19 не переконує антивакцинаторів у необхідності робити щеплення — дослідження

19:00 7 грудня 2021
Медпрацівник

Досвід хвороби на COVID-19 впливає на думку противників вакцинації щодо необхідності робити щеплення лише в одному з десяти випадків. Про це свідчать дослідження Gradus Research на замовлення фармацевтичної компанії «Дарниця».

Як повідомляється на сайті фармкомпанії, у 70% осіб, які перехворіли на COVID-19, ставлення до вакцинації не змінилося: 44% продовжують вважати її необхідною, а 26% - залишаються противниками.

«Лише 11% опитаних, які раніше були проти вакцинації, після хвороби змінили свою думку на протилежну», — зазначається в повідомленні.

При цьому головними причинами відмови від вакцинації її противники називають те, що вакцина ще недостатньо перевірена (67%) та страх побічних ефектів (64%).

Також дослідження показало, що майже 9 з 10 вакцинованих від COVID-19 хоча б однією дозою, мають сертифікат про вакцинацію. І понад 60% з них зберігають його в електронному форматі, зокрема в додатку «Дія».

Згідно з результатами дослідження, підтримка респондентами обмежень на користування транспортом та відвідування громадських закладів не залежить суттєво від того, хворіли вони на COVID-19 чи ні. В обох випадках відповіді респондентів поділилися приблизно порівну.

Дослідження компанії Gradus Research на замовлення фармацевтичної компанії «Дарниця» відбувалося на початку листопаду. Загальна кількість респондентів в Харкові, Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі та Дніпрі склала понад 1500 осіб віком від 18 до 60 років.

Нагадаємо, що фармацевтична компанія «Дарниця» створила платформу про пост-COVID-19 синдром. На ньому фахівці компанії збирають, аналізують та систематизують міжнародну та вітчизняну практику та дослідження щодо наслідків COVID-19 та шляхів їх подолання.

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