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Здоров'я та медицина

Третя доза вакцини від коронавірусу: хто і коли її отримає

13:52 8 грудня 2021
Третя доза вакцини від коронавірусу: хто і коли її отримає

МОЗ України вже ухвалило рішення щодо введення третьої (бустерної) дози вакцини від коронавірусу. За словами головного санітарного лікаря України Ігора Кузіна в ефірі програми «Сніданок з 1+1», її отримають лише певні категорії українців, які страждають від недокомпенсованого імунітету:

  • ті, що отримують гормональну терапію,
  • ті, хто переніс трансплантацію,
  • ВІЛ-інфіковані.

Проте говорити про терміни бустерної вакцинації ще зарано — ймовірніше, це станеться не раніше середини січня 2022 року.

«Скоріш за все, бустерна доза буде рекомендована не раніше ніж з середини або кінця січня наступного року. Наразі вона не є рекомендована», — пояснив головний санітарний лікар.

Нагадаємо, в листопаді Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) констатувала появу нового штаму коронавірусу, який був вперше виявлений у Ботсвані. Варіант отримав тимчасову назву B.1.1.529. Цей штам, як кажуть вчені, відрізняється 50 мутаціями, що є рекордом у порівнянні з усіма попередніми варіантами.

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