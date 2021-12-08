Чому скоротили термін дії жовтого COVID-сертифікату: головний санлікар назвав причину

В Україні, де з 6 грудня посилили карантинні вимоги для «жовтих» зон, які здебільшого стосуються невакцинованих громадян, зменшили й термін дії сертифікатів щодо отримання одного щеплення проти ковіду.

У ефірі «1+1» головний санітарний лікар України Ігор Кузін пояснив, чому наразі «жовтий» COVID-сертифікат діє 30 днів, а не 120 днів, як раніше. За його словами, це рішення має «стимулюючу» основу.

«Повноцінний імунітет проти ковіду у людини формується лише після двох щеплень. А у нас спостерігається тенденція — люди після першої дози не звертаються за другим щепленням. Тож скорочення термінів дії „жовтого“ сертифікату покликане стимулювати людей прийти та щепитися вдруге», — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що уряд не планує вводити локдаун на новорічні та різдвяні свята. Водночас він закликав українцям відзначати свята «безпечно» — в ізоляції з рідними, а також із повним курсом вакцинації.

Фото з Pixabay

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