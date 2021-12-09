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Здоров'я та медицина

Патова ситуація: Україна подолала позначку більш ніж у 26 млн щеплень проти COVID, але кількість хворих знову зросла

9:09 9 грудня 2021
вакцинація

В Україні за минулу добу підтвердили понад 12 тисяч нових випадків коронавірусу, хоча кілька днів поспіль кількість хворих постійно зменшувалась.

Найбільше нових заражень за добу в Одеській області (1232), Києві (1198), Львівській області (745).

У МОЗ повідомили, що 8 грудня від наслідків коронавірусу померли 465 людей, побороли хворобу понад 24 тисячі. У лікарні з коронавірусом госпіталізували 2449 нових пацієнтів.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло — 3 532 357 осіб, летальних наслідків — 2 133 970.

За даними МОЗ, в Україні зробили понад 26 млн щеплень від COVID-19. Повністю імунізовано — 12 151 762 особи.

Нагадаємо, в Україні з 6 грудня змінилися правила карантину. Жорсткості торкнулися, переважно, регіонів «жовтої» карантинної зоні.

«ФАКТИ» також писали про те, що в Україні з 9 грудня розширюють перелік професій, для яких COVID-вакцинація є обов'язковою.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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