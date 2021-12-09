У ВООЗ схвалили бустерну вакцинацію від коронавірусу: названо дві групи людей, яким вона необхідна

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала бустерну дозу вакцини проти коронавірусу двом категоріям населення. Фахівці ВООЗ не прив'язуються до віку вакцинованих. Рекомендовано, щоб третю бустерну дозу насамперед отримали люди з ослабленим імунітетом, а також ті, хто робив щеплення інактивованою вакциною. Про це повідомляє Reuters

Під інактивованими вакцинами маються на увазі препарати від китайської Sinovac Biotech (в Україні використовувалася вакцина CoronaVac), групи Sinopharm (вакцина Covilo, BIBP-CorV) та індійської Bharat Biotech (вакцина Covaxin).

У ВООЗ підтвердили раніше зроблені висновки, що дворазова вакцинація протягом наступних шести місяців захищає від важкого перебігу COVID-19. Після цього терміну здатність імунної системи протистояти коронавірусу знижується як у людей похилого віку, так і у пацієнтів з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, раніше МОЗ України заявило, що теоретично готове провести вакцинацію третьою бустерною дозою. Проте третє щеплення отримають лише певні категорії українців із недокомпенсованим імунітетом.

Фото pixabay.com

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter