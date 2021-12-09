Вакцину Moderna поки що не зареєстрували в Україні: названо причину

Незважаючи на тримісячне використання в Україні вакцини від компанії Moderna, цей препарат так і не зареєстрували в нашій країні. Про це повідомляє видання «Гордон», посилаючись на роз'яснення від Міністерства охорони здоров'я.

Як стверджують у МОЗ, компанія Moderna все ще не звернулася до українського державного регулятора із заявою про держреєстрацію вакцини. Міністерство зараз веде переговори з фармвиробником, щоб препарат таки був зареєстрований в Україні.

«Враховуючи, що вакцину було дозволено до екстреного застосування регуляторами ВООЗ, США та Європи, міністерством було прийнято рішення у разі отримання цього препарату як гуманітарної допомоги дозволити вакцинацію ним проти COVID-19 в Україні. Відповідно до чинного законодавства, ми маємо право використовувати незареєстровані в Україні ліки у разі надзвичайної ситуації», — кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, першу партію вакцини від Moderna до України привезли 18 липня. Обсяг постачання був невеликий, вже до середини вересня вакцина закінчилася. Нова партія препарату від компанії Moderna — майже три мільйони доз — надійшла 7 листопада.

Фото pixabay.com

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