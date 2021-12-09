13 грудня на запитання читачів «ФАКТІВ» відповість дієтолог Інна Бутько

Перед довгою вервечкою зимових свят добре позбутися кількох ненависних кілограмів. Що там пропонує Інтернет — експрес-дієту або кілька днів на гречці?

— Експрес-дієти, як і ті, що зводяться до кількаденного вживання одного продукту (монодієти), не збалансовані, — пояснює столичний дієтолог, лікар-гастроентеролог вищої категорії Інна Бутько. — Організм потребує білків, жирів і вуглеводів. А якщо три-чотири дні їсти лише гречку, багату вуглеводами, і не отримувати білків, то людина, просто кажучи, з’їдає власні м’язи: з них організм змушений добувати корисні амінокислоти. Повернувшись до звичного харчування, можна знову набрати вагу, нерідко ще й із перевищенням. Адже м’язи витрачають більше енергії порівняно з жировою тканиною, а оскільки м’язової тканини зменшилося, то метаболізм уповільнився.

— Як схуднути без шкоди?

— Раціон має бути збалансований і повноцінний. Тим, хто дбає про струнку фігуру, бажано щоденно вживати білкові продукти, багато різних овочів, обмежувати солодощі і навіть фрукти. Іноді люди заміняють звичний цукор тростинним чи сиропом агави або кленовим, а насправді це ті ж самі «солодкі» калорії. Мають бути корисні жири, які додають смаку їжі і добре насичують.

— Людина, яка обмежує себе в їжі, часто малорухлива. Які поради даєте пацієнтам?

— Обов'язкові фізичні навантаження. Наприклад, у жінок після 40 (!) років відбувається поступове зниження м’язової тканини (саркопенія). Тому — акцент на силові вправи: гімнастику з гантелями, присідання, а також збільшення побутової активності. Рухатися протягом дня можливо і за сидячої роботи. Важливий і психологічний настрій. У деяких пацієнтів є потреба їсти багато або налягати на якісь продукти (жирні чи ласощі), чи пити алкоголь. Тому іноді необхідна робота психолога.

Як і що їсти напередодні святкового застілля? Що має бути на новорічному столі? Чи можна позбутися зайвих кілограмів, якими «заїдали» стрес? На ці та інші запитання наших читачів, у понеділок, 13 грудня, з 16:00 до 17:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість дієтолог Інна Сергіївна Бутько. Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 23 грудня

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Фото: pixabay.com

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