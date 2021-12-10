«Коли чую фразу, що ковіду не існує, сміюся», — патологоанатом Вадим Українець про загрози і особливості нинішньої хвилі пандемії в Україні

начальника Полтавського обласного патологоанатомічного бюро Вадима Українця. — Я давно хотіла до вас потрапити, — випалюю, відкривши двері до службового кабінету — Колись потрапите. Всьому свій час. Чорний гумор притаманний людям його професії. Втім, привід для розмови з начальником патологоанатомічного бюро у мене серйозний. Показники смертності від ковід в Україні ще донедавна перевищували 800 випадків на добу, а на Полтавщині — понад 40. Чи справді всі померлі не були вакцинованими? Як вплинув коронавірус на загальну статистику смертей?

«Через крововиливи легені набувають багряно-червоно-чорного кольору»

— В Україні спостерігається збільшення кількості смертей, — говорить Вадим Українець. — Досі щороку помирала приблизно однакова кількість людей (у межах 600—700 тисяч), а за минулий рік середньостатистична цифра зросла на 32 тисячі осіб. За вісім місяців цього року надлишок складав уже понад 46 тисяч. З них 37 тисяч померли від ковіду. Минулоріч коронавірус був третьою за частотою причиною смерті українців. Друге місце посідала онкологія, а перше традиційно серцево-судинні захворювання (66 процентів). Та це лише видима частина статистики. Адже ніхто не скаже, скільки життів ковід забрав опосередковано. От ви можете, як раніше, запросто записатися на прийом до свого сімейного лікаря?

— Ні.

— Це тому, що ваш лікар працює на прийомі ковідних хворих чи на щепленні. Та якщо він навіть випише вам направлення до вузькопрофільного спеціаліста, до нього ви не можете потрапити, бо він також зайнятий лікуванням хворих на коронавірус. Сьогодні на передній лінії цієї боротьби хірурги, урологи, кардіологи, ендокринологи. На період пандемії закриваються цілі відділення. Лікарів не вистачає. Але ж люди продовжують хворіти. І помирати внаслідок того, що їм не була вчасно надана медична допомога. Дійсних даних про такі смерті немає.

— За вашими спостереженнями, які загрози несе нинішня, третя хвиля, пандемії в Україні?

— З'явилося багато проблем з виношуванням дітей. Вірус вражає всі органи й системи: в організмі наростають інтоксикаційні процеси, порушується кровопостачання. Плацента страждає також, тому вагітні, які хворіють на коронавірус, часто втрачають дітей. Інфіковані новонароджені також помирають, хоча й рідше. Це позначається на психіці жінок.

— Як відомо, у ковідних хворих найбільше вражаються легені. Як вони виглядають при розтині?

— Легені померлих мають мультилокальні (у багатьох місцях) судинні патології. У дихальних капсулах порушується цілісність захисної плівки, і тоді в альвеоли, в яких відбувається газообмін, потрапляє кров. Тому в місцях запалення легені просякнуті кров’ю, внаслідок чого вони виглядають багряно-червоно-чорними. Чорний колір указує на розпад гемоглобіну. Часто кров запікається, тоді легені виглядають, як печінка. При субтотальному враженні (80—90 відсотків) людина помирає, оскільки маленькі ділянки здорових тканин не справляються з дихальною функцією.

— Часто трапляються тромбози?

— Висока температура, інтоксикація, поганий апетит, загальмований стан, гіпоксія призводять до злипання еритроцитів, внаслідок чого виникають мікротромби. Це порушення на рівні мікроциркуляції. У результаті в організмі відбувається шквал негативних реакцій, так званий цитокіновий шторм — неадекватна реакція на антиген. Імунні клітини починають атакувати не тільки вогнище запалення, де є патоген, але й здорові клітини за його межами. Організм починає сам себе вбивати. У таких випадках рятують вчасно призначені гормональна терапія й аутоімунні препарати.

— Вадиме Веніаміновичу, чому люди з хронічними захворюваннями опинилися у зоні ризику?

— Ковід дає поштовх для розвитку задавнених хвороб. Скажімо, людина десятки років жила з діабетом. Підхопила коронавірус, і в неї стався цукровий зрив. Накладення цих двох факторів часто призводить до летальних випадків. У тих, хто страждає надлишковою вагою, зазвичай існує проблема з мікроциркуляцією легень, у таких людей порушена «насосна» функція серця, а коронавірус поглиблює ці проблеми. У людей із серцевими захворюваннями, які до того ж вживають алкоголь, розвивається імунодепресія (пригнічення імунітету). Порушуються метаболічні процеси, й організм не може дати адекватної відповіді на щеплення.

Дуже важко переносять захворювання ті, хто сильно й нерегулярно хропе уві сні, що спостерігається при апное. Це вказує на те, що у такої людини є збої в роботі серця й стовбура головного мозку. А близькі й знайомі не розуміють, чому молодий і здоровий на вигляд чоловік, який нічим начебто не хворів, помер від ковіду.

Біля полтавського моргу

— За даними медиків, понад 90 відсотків хворих, які потрапляють на стаціонарне лікування, невакциновані. Така ж статистика й по моргах?

— Звісно, ми не спілкуємося з цього приводу з родичами померлих, але в основному чуємо, що померлі не були щепленими або ж вакцинувалися один раз.

— Чому помирають вакциновані?

— Ніхто ж не відміняв інших захворювань. Тут треба розрізняти: людина померла після вакцинації чи внаслідок вакцинації. У моїй практиці не було жодного випадку, коли б внаслідок вакцинації наставали незворотні процеси. Але якщо ковід розвивається після першого щеплення, це означає, що на той момент людина вже була інфікована, і вакцина просто не спрацювала. Антитіла не виробляються у 0,01 чи навіть у 0,001 відсотка випадків.

— Чи існують типово українські фактори, що призводять до смертей від ковіду?

— Ну, не знаю, наскільки вони українські, але фатальним буває те, що люди відмовляються від госпіталізації й намагаються боротися з вірусом удома — чаями, травами, спиртним, борсучим жиром… Нехтують призначеним лікуванням (часто, до речі, економлять на антикоагулянтах).

«В основному ми чуємо, що померлі не були щепленими або ж вакцинувалися один раз», - каже Вадим Українець

— А чи таке воно вже ефективне офіційне лікування, якщо його схема змінюється уже восьмий раз?



— У період наростання пандемії медики хапаються за те, що є. Спочатку застосовують теорію, а в процесі лікування напрацьовують доказову медицину. Від чогось відмовляються, щось додають. Так поступово виробляються методики.

— Чи може вакцинація призводити до виникнення тромбозу, про що ходять розмови?

— Пацієнти з варикозом ризикують отримати тромбоз якраз через коронавірус, оскільки він провокує згущення крові. Сама по собі вакцинація не може бути причиною виникнення тромбозу.

Я за фахом судинний хірург, і до призначення на мою нинішню посаду в 2017 році довгий час практикував у Кременчуці. В мене лишилося багато пацієнтів, з якими досі дружу. Так от, усі вони, маючи тромбози різної локалізації, у тому числі в головному мозку, вакциновані за моєю порадою. Щоправда, перед щепленням я попросив їх зробити аналіз крові. У жодному випадку протипоказань не було. Усі живі-здорові, ніхто ковідом не захворів.

«Небезпечно слинити пучки, рахуючи купюри»

— Вакцина руйнує власний імунітет, впевнені противники ковід-щеплення.

— Якщо ви, скажімо, в Індії вип’єте води з Гангу, вас виверне, а індійцям при цьому нічого. Пояснюється все дуже просто: у них є імунітет до збудників хвороб, які живуть у воді, а у вас немає. Коли ми в дитинстві їли немитими овочі-фрукти, ми теж таким чином виробляли власний імунітет. Доки організм не зіткнеться з якимось вірусом, не виробить на нього імунітет. І можна скільки завгодно вимивати все з хлоркою, але це не врятує від захворювання, бо антитіла виробляються не на дезинфекцію, а на антиген. Вакцинацію я порівнюю з тренуванням м’язів: даєш їм навантаження, і вони включаються в роботу. Щоб бути готовими до більшого виклику.

Вадим Українець: «В Україні спостерігається збільшення кількості смертей через ковід, а також внаслідок завантаження медиків, які не можуть вчасно надавати допомогу хворим»

— Окрім захисних масок, частого миття рук, дотримання соціальної дистанції, уникнення великого скупчення людей, які ще заходи безпеки ви порекомендували б?

— Не обійматися з тим, хто плаче. Недавно вчені довели, що вірус виділяється зі сльозами. Не слинити пучок, коли треба розкрити кульок у магазині чи порахувати купюри (краще користуватися банківськими картками).

— Ви вступаєте в дискусії з антивакцинаторами? Які аргументи наводите?

— Коли чую фразу, що ковіду не існує, сміюся. Найчастіше люди прозрівають тоді, коли у їхню сім’ю приходить біда. Ось недавно мій знайомий похоронив тещу, яка померла від ковіду. Я йому ще влітку радив щепитися, але він усе відкладав. Тепер знайшов час.

Нагадаємо, в Україні з 9 грудня розширено перелік професій, для яких COVID-вакцинація є обов'язковою. Крім того, МОЗ України вже ухвалило рішення щодо введення третьої (бустерної) дози вакцини від коронавірусу для певних категорій громадян.

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