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Здоров'я та медицина

Що робити власникам підроблених COVID-сертифікатів, які наважилися на вакцинацію: роз'яснення голови МОЗ

10:54 11 грудня 2021
Що робити власникам підроблених COVID-сертифікатів, які наважилися на вакцинацію: роз&#39;яснення голови МОЗ

Люди з підробленим сертифікатом про вакцинацію можуть отримати справжнє щеплення, проте вони повинні добровільно зізнатися у скоєному та сприяти розкриттю правопорушення. Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на брифінгу.

«Як учасник кримінального провадження особа має давати свідчення про джерело отримання нею підробленого СOVID-документ та своєю поведінкою всіляко сприяти у розкритті злочину», — сказав Віктор Ляшко.

Втім, статус «учасника кримінального провадження» з людини знімуть лише за клопотанням прокурора через суд.

За його словами, за процедурою людині з підробним COVID-сертифікатом, якщо вона все ж вирішить вакцинуватися, треба буде звернутись до свого сімейного лікаря чи медпрацівника в пункті вакцинації.

Далі медик має викликати правоохоронців, які зафіксують наявність фейкового документа.

Своєю чергою працівники Нацполіції відкриють кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підробний документ, стане його учасником.

Нагадаємо, що з 9 грудня в Україні список професій для обов'язкової вакцинації було розширено за рахунок працівників організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; установ, що надають соціальні послуги, установ з реабілітації та соціального захисту дітей, а також державних підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

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