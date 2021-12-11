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Здоров'я та медицина

Щоб у літаку не закладало вуха: важлива порада доктора Комаровського

14:47 11 грудня 2021
Щоб у літаку не закладало вуха: важлива порада доктора Комаровського

Український медик Євген Комаровський, який озвучив реальну статистику смертності від COVID-19 в Україні, дав поради людям, які страждають від перепадів тиску під час авіаподорожі. За його словами в новій рубриці на каналі «Україна», таке трапляється у кожної другої людини, оскільки під час посадки літака через перепад тиску перекривається слухова труба, яка розділяє порожнину вуха та порожнину носа.

«Якщо це помірно закладене вухо — нічого не потрібно робити. Єдине, варто часто здійснювати ковтальні рухи. Тому в літаках дають цукерки», — розповів лікар.

Тим, хто дуже страждає, лікар рекомендує перед польотом використати спеціальні краплі.

«Це цілком безпечні препарати, які запобігають спазму слухової труби», — сказав Комаровський.

Закапувати вуха потрібно за 30 хвилин до закінчення польоту, про яке зазвичай повідомляють стюардеса або пілот.

Нагадаємо, раніше Комаровський пояснив, як правильно лікувати часті застуди у дітей .

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