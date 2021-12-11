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Здоров'я та медицина

Є кілька міркувань: лікар Комаровський висловився про вакцинацію дітей проти коронавірусу

23:06 11 грудня 2021
вакцинація

Педіатр Євген Комаровський, який часто дає медичні поради українцям, заявив, що дітей потрібно вакцинувати проти коронавірусу. Про це він сказав в етері телеканалу «Україна 24».

За словами лікаря, вакцинація дітей як здорових, так і з «фоновими» захворюваннями у майбутньому допоможе уникнути зараження COVID-19 серед дорослих, а також позбавить дитину від можливих «постковідних» ускладнень.

Так, хоча діти зазвичай легше переносять коронавірус, вони поширюють його серед інших людей, зокрема дорослих, досить активно.

Крім того, Комаровський заявляє, що діти — «це «середовище», в якому активно відбувається мутація коронавірусу.

«І нарешті третє, і найголовніше, що може бути зрозумілим очевидним аргументом для дорослих — у дітей також буває так званий пост-COVID, або long COVID», — зазначив педіатр.

Комаровський уточнив, що процес відновлення у дітей після перенесеного коронавірусу може бути таким самим довгим, як і у дорослих.

Після інфекції дитина довго відновлюється, неадекватно поводиться, у неї зникає пам'ять, порушується працездатність, вона не може вчитися, не може запам'ятати найпростіший вірш.

Так, Комаровський закликає батькам зважити ризики та зробити правильний вибір у питанні вакцинації дітей.

Раніше Комаровський публічно заявив, що помилився з вибором на останніх президентських виборах, а також те, що Володимир Зеленський використав його під час своєї виборчої кампанії 2019 року для піару.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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