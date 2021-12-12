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Здоров'я та медицина

Комаровський назвав питання, яке варто ставити собі щодня, щоб зрозуміти, чи потрібно терміново звертатися до лікаря

14:50 12 грудня 2021
Комаровський

Педіатр Євген Комаровський, який дав поради людям, що страждають від перепадів тиску під час авіаперельотів, розповів, що під час будь-якої хвороби важливо звертати увагу на свій стан.

Якщо хвора людина два дні поспіль почувається все гірше і гірше, це означає, що потрібно звертатися до лікаря.

Він нагадав, що важливо відстежувати погіршення та покращення стану, як у дорослого, так і у дитини. Це необхідно для того, щоб прогнозувати динаміку одужання, а також вносити корективи у лікування.

Під час хвороби дитини, за словами лікаря, важливою є динаміка стану. Якщо стан покращується — отже, організм дитини перемагає хворобу. Якщо стан погіршується — хвороба сильніша.

За словами Комаровського, найголовнішим питанням, яке потрібно поставити собі: «За минулу добу краще/гірше/так само?»
Якщо хворому гірше, потрібний візит до лікаря.

Комаровський також висловив свою думку щодо вакцинації дітей проти коронавірусу.

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