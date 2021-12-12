Комаровський назвав питання, яке варто ставити собі щодня, щоб зрозуміти, чи потрібно терміново звертатися до лікаря

Педіатр Євген Комаровський, який дав поради людям, що страждають від перепадів тиску під час авіаперельотів, розповів, що під час будь-якої хвороби важливо звертати увагу на свій стан.

Якщо хвора людина два дні поспіль почувається все гірше і гірше, це означає, що потрібно звертатися до лікаря.

Він нагадав, що важливо відстежувати погіршення та покращення стану, як у дорослого, так і у дитини. Це необхідно для того, щоб прогнозувати динаміку одужання, а також вносити корективи у лікування.

Під час хвороби дитини, за словами лікаря, важливою є динаміка стану. Якщо стан покращується — отже, організм дитини перемагає хворобу. Якщо стан погіршується — хвороба сильніша.

За словами Комаровського, найголовнішим питанням, яке потрібно поставити собі: «За минулу добу краще/гірше/так само?»

Якщо хворому гірше, потрібний візит до лікаря.

Комаровський також висловив свою думку щодо вакцинації дітей проти коронавірусу.

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