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Здоров'я та медицина

Особливий випадок: у Львові дитині пересадили нирку бабусі

20:55 13 грудня 2021
Особливий випадок: у Львові дитині пересадили нирку бабусі

У львівській дитячій лікарні вперше пересадили нирку дитині — новий орган Ярослав отримав від власної бабусі. Про це медики повідомили в мережі.

Юний пацієнт

Як виявилося, хлопець вже народився з хворими нирками, однак діагноз «гломерулонефрит» йому втановили лише в 11 років.

Призначене лікування не допомагало, хвороба прогресувала і нещодавно поставила родину перед вибором: замісна ниркова терапія, або трансплантація.

Шанс на якісне життя Ярославу без вагань погодилася дати бабуся Анастасія, нирка якої онукові ідеально підійшла.

Трансплантацію виконали 7 грудня, і тепер і онук, і бабуся почуваються добре.

Хлопчик з мамою і бабусею

Нагадаємо, у вересні в Україні вперше виконали операцію з пересадки сердця неповнолітньому.

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