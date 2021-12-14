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Здоров'я та медицина

У застосунку Helsi з'явилася функція завантаження медичних документів: як нею користуватися

10:35 14 грудня 2021
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У застосунку Helsi, через який, зокрема, можна записатися і на прийом до сімейного лікаря, і на вакцинацію проти ковіду, наразі передбачена можливість завантаження медичних документів у особистий профіль користувача.

«Тепер ви можете самостійно завантажувати медичні документи в особистий профіль Helsi. Всі ці безліч скрин аналізів, висновків лікарів з різних лікарень, призначень на папірцях, які ми постійно втрачаємо або просто не можемо знайти у потрібний час», — зазначили у Helsi .

Для того, щоб ця послуга стала доступною, потрібно:

  • Оновити застосунок та відкрити його.
  • Знайти розділ «Медичні документи» у медкарті.
  • Натиснути «Додати документ».

Далі можна налаштувати доступ, вказати назву та виставити йому категорію. Документи можна показувати лікарю, до якого ви прийшли на прийом. Незалежно від того, працює він із цією системою чи ні.

Ексклюзивний матеріал «Виявила, що сина нібито приймав психіатр»: хто і навіщо фальсифікує у системі helsi записи про візити до лікарів" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay

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