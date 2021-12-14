Антибіотики продаватимуть в українських аптеках лише за електронним рецептом: названа дата

Вже з 1 квітня 2022 року в Україні запроваджують відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда.

За його словами, у подальшому такий спосіб продажу торкнеться й інших рецептурних лікарських засобів.

«Ми хочемо встановити дієві механізми контролю за відпуском власне рецептурних лікарських засобів і починаємо, звісно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю», — пояснив посадовець.

Він також зазначив, що в Україні хочуть запустити фармацевтичне страхування, коли власник полісу сплачуватиме певну суму щомісячних внесків, а натомість матиме достатньо велику суму покриття вартості лікарських засобів.

Нагадаємо, фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України застерігають від безконтрольного прийому антибіотів при COVID-19, адже вони, як виявилося, лиш знижують ефективність лікування вірусної інфекції.

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