Важлива не паста, а процес: лікар Комаровський розповів, як навчити дитину чистити зуби

Педіатр Євген Комаровський, який раніше відповів на запитання, чи потрібно вакцинувати проти коронавірусу дітей, дав поради батькам, як привчити малюків чистити зуби.

За його словами, щоб дитина захотіла чистити зуби, вона повинна бачити, як кожен день це роблять її батьки, пише «Сегодня». Починати привчати малюка до процедури потрібно відразу після того, як у нього прорізався перший зуб. Або навіть раніше — за допомогою масажу ясен.

«Дуже важливо, щоб чищення зубів увійшло у дитини у звичку і сприймалося нею як обов'язкова умова нормального життя. Насамперед він повинен бачити, як тато та мама чистять зуби» , — радить педіатр і пропонує починати цю процедуру у процесі щоденного вечірнього купання. Це можна зробити за допомогою щітки, яка одягається на палець — нею можна просто водити дитині по яснах.

За його словами, перша зубна щітка малюка повинна бути зі спеціальним кільцем-обмежувачем, щоб дитина не могла повністю засунути її до рота.

Євген Комаровський також зазначив, що важлива не стільки зубна паста, скільки сам процес — дитина має розуміти, що цим займаються всі.

«Дитина бачить, як батьки щодня чистять зуби, і тоді вона сприймає це як обов'язкову умову життя, тому вона не викликатиме у неї опору. Приблизно після 3−4 років можна перестати контролювати цей процес», — додав педіатр.

Раніше Євген Комаровський порадив тим, хто захворів, звертатися до лікаря, якщо хворий два дні поспіль почувається дедалі гірше.

Фото з Pixabay

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