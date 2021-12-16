Схожий на застуду: експерти назвали основні симптоми штаму «Омікрон»

Для штаму коронавірусу «Омікрон» (у Великій Британії вже зафіксували першу смерть пацієнта з цим штамом) характерні такі ж симптоми, як і при застуді.

Як пише The Guardian, це, зокрема, головний біль і біль у горлі, чхання, нежить і втома. За словами професора Тіма Спектора, у більшості хворих зараз немає класичних симптомів, як лихоманка, кашель і втрата нюху. За його словами, у Лондоні, де ковід швидко поширюється, ймовірність того, що це саме коронавірус, а не звичайна застуда, набагато вища.

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А урядовий радник з науки професор Роберт Дінгуолл висловив припущення, що паніка навколо хвилі «Омікрон», що насувається, перебільшена: «Мені здається, що „Омікрон“ дуже схожий на пандемію грипу, яку ми запланували — часті пропуски роботи з хвороби протягом короткого періоду часу, що створить проблеми для державних служб та економічної діяльності».

Зокрема, наводилися дані досліджень 78 000 випадків захворювань у Південній Африці, які показали, що ризик госпіталізації був на 29% нижчим порівняно з класичним COVID-19 і на 23% нижчим, ніж з варіантом «Дельта». Водночас голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейєсус заявив, що «людям було б неправильно вважати „Омікрон“ м'якшим».

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У свою чергу південноафриканські медики радять звертати увагу на такі симптоми, характерні для «Омікрону»: першіння у горлі та сухий кашель, легкі болі у м'язах, сильна втома та нічна пітливість, пише Metro.

Так, голова Південноафриканської медичної асоціації Анжеліка Кутзі, яка була однією з перших, хто виявив новий штам ковіду, заявляла, що ще у листопаді бачила «клінічну картину, не характерну для «Дельти».

Нагадаємо, що на початок грудня випадки зараження «Омікроном» виявлені в ПАР (тут їх найбільше), Великій Британії, Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Данії, Ізраїлі, Австралії, Канаді та інших країнах.

Фото з Pixabay

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