Заповідайте серце у «Дії»: українці зможуть стати посмертними донорами у смартфоні

Верховна Рада схвалила ініціативу Міністерства охорони здоров'я та санкціонувала надання згоди на посмертне донорство в електронній формі через портал «Дія».

Така можливість з'явиться у кожної повнолітньої дієздатної особи, яка таким чином заявить про свою згоду чи незгоду на вилучення анатомічних матеріалів з її тіла для трансплантації та/або виготовлення біоімплантатів. Це буде можливо лише після того, як медики визначать її стан як «незворотню смерть» (смерть мозку або біологічна смерть).

Згода або незгода на посмертне донорство, заява про відкликання наданої раніше згоди або незгоди подаються у письмовій чи електронній формі за підписом особи, яка виражає своє волевиявлення. При цьому нотаріальне посвідчення чи засвідчення справжності підпису нотаріусом не знадобиться.

Закон (у разі підписання його президентом) набуде чинності з дня, що настає за днем його опублікування, крім деяких положень, що набирають чинності з 1 грудня 2022 року.

Нагадаємо, у вересні 2021 року в Україні вперше провели операцію з пересадки серця дитині. Пацієнтом став 13-річний хлопчик, якому дісталося серце 54-річного чоловіка, який помер у результаті інсульту. Згоду на трансплантацію надала його дружина.

Також 2021 запам'ятався українським медикам першою операцією з пересадки легень.

Фото facebook.com/emergencyhospitall/

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