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Здоров'я та медицина

Україна закупить препарат для лікування коронавірусу: як його використовують

11:12 17 грудня 2021
Пігулки

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, який раніше повідомив про підписання угоди на закупівлю препарату для лікування COVID-19, заявив, що ці ліки використовують переважно для пацієнтів із груп ризиків.

В інтерв'ю OBOZREVATEL він зазначив, що препарат зареєстрований у багатьох країнах Євросоюзу, а також у США.

«Молнупіравір» — це препарат, що блокує фермент, необхідний вірусу для відтворення генетичного коду. Ліки повинні запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби", — зазначив він і додав, що препарат показаний пацієнтам, які мають хоч один фактор ризику: надмірна вага, вік старше 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Україна планує закупити 300 тисяч курсів «Молнупіравіру», який виробляється у вигляді пігулок та не має особливих вимог зберігання. Його використовують у перші дні після появи симптомів захворювання.

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Фото з Pixabay

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