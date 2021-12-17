Ті, хто переносять «простуду» на ногах, можуть опинитися в реанімації

Лікарі б’ють тривогу: багатьох смертей від COVID-19 можна було б уникнути, якби хворі не займалися самолікуванням.

— Хоча смертельні випадки часто зумовлені супутніми захворюваннями, які обтяжують перебіг інфекції, але причина ще й у тому, що багато людей пізно звертаються за медичною допомогою, — розповідає імунолог, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика кандидат медичних наук Тетяна Бондаренко. — Хворі не зважають на кашель, закладеність носа, невисоке підвищення температури і часто переносять «простуду» на ногах. А потім потрапляють в стаціонар, причому відразу в реанімаційне відділення. Здолати вірус, який лютує в організмі, важко: він пошкоджує легені, погіршує роботу серця.

— Для кого коронавірус особливо небезпечний?

— Для літніх людей, особливо тих, хто має супутні захворювання, — цукровий діабет, зайву вагу, захворювання бронхолегеневої системи, кардіологічні недуги, проблеми зі згортанням крові, якщо є схильність до її згущення та розвитку тромбозу. Цим людям вакцинуватися слід насамперед, щоб у разі хвороби перенести інфекцію легше.

— Чи захистить вакцинація від нового штаму «Омікрон»?

— Цей штам у кілька разів заразніший за відомі раніше. Насторожує, що більшість мутацій відбулися в S-білку, за допомогою якого коронавірус прикріплюється до клітин. А сучасні вакцини орієнтовані саме на цей білок. Хоча інформації ще замало, але класичні вакцини, де збережений антигенний склад вірусу, мають переваги.

Як взимку зміцнити імунітет? Від чого залежить важкість перебігу інфекції? Чи слід поспішати з вакцинацією тим, хто перехворів на COVID-19? На ці та інші запитання наших читачів у понеділок, 20 грудня, з 14:00 до 15:00 під час прямої лінії «ФАКТІВ» відповість імунолог кандидат медичних наук Тетяна Миколаївна Бондаренко. Телефонуйте в редакцію за номером (044) 503−77−74 Заздалегідь надсилайте запитання на електронну адресу [email protected] Матеріал з прямої лінії читайте в четвер, 13 січня 2022 року

Раніше про особливості нового штаму «Омікрон», українську вакцину від COVID-19, а також про те, коли в аптеках з’являться нові ліки від коронавірусу, «ФАКТАМ» розповів директор Інституту біохімії НАН України академік Сергій Комісаренко.

Фото: pixabay.com

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