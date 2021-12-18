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Здоров'я та медицина

Коронавірус «зменшив крок»: на вихідних в Україні зменшилася кількість COVID-випадків

10:19 18 грудня 2021
медик

В Україні фіксується зниження кількості нових хворих на коронавірус. За даними МОЗ, COVID-19 минулої доби, 17 грудня, заразилися 7503 особи.

Найбільше нових заражень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

За добу госпіталізували 2018 людей, померли — 288, одужали — 18 534. За весь час пандемії в Україні захворіли понад 3,6 млн людей, летальних випадків — 92 929.

17 грудня проти коронавірусу було щеплено 136 962 особи.
Усього з початку пандемії вакциновано 14 355 540 осіб. Повністю імунізовано 12 919 024 особи.

Нагадаємо, в Україні розширили перелік професій, для представників яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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