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Здоров'я та медицина

В Україні виявили перший випадок небезпечного штаму коронавірусу «Омікрон», — МОЗ

11:06 18 грудня 2021
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В Україні з'явився хворий, який заразився штамом коронавірусу «Омікрон». Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Людина, інфікована штамом «Омікрон», повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів. Наразі вона перебуває на лікуванні.

Глава МОЗ повідомив, що зараз проводиться епідеміологічне розслідування цього випадку та додаткове обстеження людей, з якими контактував пацієнт.

Міністр закликав українців вакцинуватися та по можливості уникати поїздок до країн, де циркуляція штаму «Омікрон» домінує.

МЗС України вже рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до країн Південної Африки, звідки почав поширюватися новий штам.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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