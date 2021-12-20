Покращує пам’ять та запобігає інсульту: дієтолог про корисні властивості шоколаду

Якою б суворою не була дієта, але багато лікарів дозволяють пацієнтам час від часу поласувати кількома маленькими квадратиками шоколаду. Проте якісним (його ще називають гірким), в якому великий відсоток масла какао — не менше 70 відсотків. А як шоколад впливає на здоров’я?

— Донедавна шоколад вважали не надто корисним продуктом — через високий вміст жиру і цукру, — розповідає президент Асоціації дієтологів України кандидат медичиних наук Олег Швець. — Побутувала думка, що вживання шоколаду може призвести або посилити акне, ожиріння, підвищити тиск, ускладнити перебіг ішемічної хвороби серця та діабет. Доки кілька років тому не з’ясувалося, що до складу какао (а це ключовий інгредієнт шоколаду) входять надзвичайно корисні компоненти — біологічно активні фенольні сполуки з антиоксидантними властивостями. Чим вищий вміст какао і, відповідно, поліфенолів, тим більше користі. До того ж у складі чорного шоколаду зазвичай менше жиру та цукру.

— Чим ще корисний шоколад?

— Він знижує рівень холестерину. Завдяки вмісту корисних компонентів підтримує здоров’я серцево-судинної системи, сприяє нормалізації кров’яного тиску, поліпшує і когнітивні функції.

Гарячий шоколад особливо корисний для літніх людей, адже допомогає зберегти мозок здоровим та уповільнити погіршення пам’яті. Шоколад покращує приплив крові до тих ділянок мозку, які виконують оперативні завдання та потребують більшої енергії. Цей зв’язок, який називається нейроваскулярним сполученням, важливий для профілактики такого захворювання, як хвороба Альцгеймера. Екстракт какао (лавадо) може зменшити або запобігти пошкодженню нервових шляхів, що трапляється у пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Також доведено, що вживання шоколаду принаймні раз на тиждень загалом покращує розумову діяльність.

А ще шоколад запобігає захворюванням серця та інсульту, якщо споживати його щодня. Дослідження, в якому взяли участь понад 44 тисячі осіб, виявило, що навіть одна щоденна порція шоколаду зменшує шанси отримати інсульт на 22 відсотки. А ті, хто їв близько 60 грамів шоколаду на тиждень, мали на 46 відсотків менше шансів померти від гострого порушення мозкового кровообігу. Шоколад сприяє росту і розвитку ще ненародженої дитини, якщо мама споживає близько 30 грамів щодня.

Цей продукт поліпшує витривалість. Невелика порція чорного шоколаду підвищує доступність кисню під час занять фізкультурою і допомогає спортсменам долати більшу відстань, використовуючи менше кисню.

Проте, за словами лікаря, шоколад може завдати і шкоди. Зокрема, у тих, хто їсть його без міри, через високий вміст цукру нерідко виникає карієс. Також це досить калорійний продукт, тому тим, хто намагається схуднути, варто обмежувати шоколад. Дехто може відчувати посилення мігрені, бо в шоколаді є певна кількість компонентів, які призводять до збудження нервової системи. Тож, зрештою, ласувати шоколадом добре, а от переїдати — зле.

Раніше фітнес-інструктор та зоряна тренерка програми «Зважені та щасливі» Марина Боржемcька дала поради щодо вживання шоколаду.

Фото: pixabay.com

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