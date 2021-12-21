«Розвиток приватної медицини скоротить кількість тих, хто виїжджає на дороге лікування в інші країни», — Вадим Шекман

Медична мережа «Добробут» планує вийти на національний рівень. Найближчими роками у найбільших містах України з'являться великі багатопрофільні центри мережі, а в обласних центрах — сучасні поліклініки з вузькими напрямками. Також у планах компанії — розвиток власної мережі швидкої допомоги для забезпечення екстреної допомоги на всій території України в режимі 24/7. Про це 17 грудня повідомили топменеджери «Добробута», генеральний директор Олег Калашніков та головний операційний директор Вадим Шекман під час зустрічі з журналістами.

Вже наступного року «Добробут» відкриє великий багатофункціональний медичний центр на проспекті Бажана в Києві (колишня клініка «Борис». — Авт.). Отже, для мешканців лівого берега столиці якісні медичні послуги незабаром стануть доступнішими. Особливістю нового шпиталю стане офтальмологічний центр, хірургію в якому очолить відомий український професор.

«Розвиток — це природний процес, і „Добробут“, звісно, не стоїть на місці. Щороку ми ростемо приблизно на 30%. З 2016 року інвестували 1,5 млрд грн у нові об'єкти та сучасне медичне обладнання. Запустили 10 нових медичних напрямків, а також вийшли за межі Києва», — зазначив співзасновник, генеральний директор «Добробута» Олег Калашніков.

За його словами, цього року мережа «Добробут» перейшла до категорії великих платників податків, згідно з податковим кодексом України.

«З початку 2021 року сума сплачених податків становила 334 млн грн. Загалом компанія сплатила 850 млн грн податків за останні 3 роки. Ці дані підтверджують моє переконання, що прозорий та соціально відповідальний бізнес може бути успішним. Розширюючи географію нашої присутності, ми продовжуємо поглиблювати експертизу. Ми створили освітній проєкт «Академія «Добробут» та інвестуємо у професійний розвиток наших лікарів та медичного персоналу. У найближчих планах — створення власного університету, який готуватиме кваліфіковані кадри для вітчизняної медицини», — розповів він.

За словами головного операційного директора «Добробута» Вадима Шекмана, медичні послуги в Україні — високої якості та доступніші, ніж у багатьох країнах Європи.

«Перспектива розвитку приватної медичної мережі існує, тим більше що сьогодні ми в „Добробуті“ покриваємо практично весь спектр медичних послуг. Виконуємо складні хірургічні операції, облаштовуємо наші клініки найкращим обладнанням та гарантуємо якість сервісу. Тобто, не виїжджаючи з країни, можна отримати висококваліфіковану допомогу. Це повертає довіру до української медицини та є добрим стимулом для розвитку», — зазначив Шекман.

Коментуючи дані української Асоціації медичного туризму, Шекман зазначив, що щороку з України їдуть на лікування за кордон понад 150 тисяч людей.

«Я переконаний, що експертиза та сервіс „Добробуту“ можуть скоротити цю цифру та зробити Україну привабливішою з погляду надання медичних послуг», — додав він.

«Добробут» — одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж. У портфелі компанії 20 медичних центрів, служба невідкладної допомоги, стоматологія та аптеки. Медичні послуги за більш ніж 75 напрямками медичних центрів мережі проводять понад 7 тис. операційних втручань. У ньому працюють понад 3 тис. співробітників, з них — 20 професорів, 100 кандидатів наук та понад 400 лікарів вищої категорії. Сума інвестицій у сучасні мультифункціональні медичні центри та високотехнологічне обладнання за 5 років становила 1,5 мільярда гривень. З 2020 р. у мережі працює власний освітній проєкт «Академія «Добробут» — для навчання медичного персоналу, підвищення кваліфікації лікарів та розвитку інтернатури.

Фото: Facebook

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