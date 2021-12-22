МОЗ організувало Ідеатон з фармвиробниками та стартапами для обговорення створення біокластеру

В Україні взялися за розробку біотехнологічних інновацій

Міністерство охорони здоров'я України організувало в київському Інноваційному парку UNIT. City Ідеатон на тему «Створення біокластеру для розвитку медичних біотехнологій в Україні». У заході взяли участь представники державних органів, наукових установ, стартапів у секторі біотехнологій, а також фармацевтичних компаній, зокрема «Дарниці», яка є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному виразі, повідомляє пресслужба «Дарниці».

Біокластери — це групи медичних та фармацевтичних компаній, а також наукових установ, які взаємодіють між собою з метою розробки та реалізації біотехнологічних інновацій. Така практика успішно запроваджується в усьому світі.

Учасники Ідеатону обговорювали, що потрібно зробити, аби такі біокластери запрацювали в Україні, та на яких засадах має провадитися їхня діяльність. Завдяки відеозв’язку до Ідеатону долучилися фахівці з Естонії, Греції та інших країн, які поділилися власним досвідом організації біокластерів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що вивчення іноземного досвіду — це важлива віха у створенні сприйнятливих умов для досліджень та інновацій на теренах нашої держави.

«Ми хочемо почути, що потрібно для розвитку біотехнологій, та створити екосистему, сприятливу для інновацій, де можна протестувати наукову ідею, знайти однодумців, провести дослідження, лабораторні експерименти та, головне, вивести розробки на ринок, — підкреслив Віктор Ляшко. — Біокластер зможе стати тим майданчиком для проведення досліджень та випробувань, якого зараз не вистачає нашим науковцям».

«Дарниця» як авторитетний представник фармацевтичного ринку України висловила свою підтримку ідеї створення вітчизняних біокластерів.

«Ми сподіваємося, що це лише перший крок до успішного діалогу між державою, бізнесом та науковцями. Безперечно, на даний час ще існує багато питань, що потребують відповідей, але ініціатива дуже перспективна», — вважає операційний директор «Дарниці» Євгеній Черкас.

За даними довідника «Фармацевтика України 2021», саме фармацевтична галузь є найвідкритішою до інновацій у країні. У 2020-му «Дарниця» інвестувала у розвиток 9,5 млн євро: 51% цих коштів спрямували на модернізацію виробництва, 38% - на нові продукти, а 11% - на цифрову трансформацію.

Фармацевтичну компанію «Дарниця» засновано в 1930 році. З 1998 року вона є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії — допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція «Дарниці» експортується до 15 країн світу. Бенефіціари компанії -- сім'я Загорій.

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