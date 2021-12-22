Термін дії COVID-сертифікатів можуть скоротити: у МОЗ роз'яснили деталі

В Україні слідом за країнами ЄС можуть скоротити термін дії COVID-сертифікату з 365 до 270 днів. Як повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в коментарі Укрінформу, Брюсель має намір ухвалити своє рішення 10 січня, після чого зберуться Національна технічна група експертів з питань імунізації, штаб з вакцинокерованих інфекцій МОЗ, а остаточне рішення затвердять постановою уряду.

При цьому, якщо у громадянина України термін дії COVID-сертифікату, отриманого після другої дози, становитиме більше 270 днів, то людина зможе перетнути кордони країн ЄС в межах тих обмежень, які встановлені на рівні кожної окремої країни.

«Довірча мережа, це мережа, яка охоплює країни ЄС, і більшість країн орієнтується на рішення Єврокомісії і визначає саме такі рішення на рівні своїх країн. Якщо буде умова в’їзду з терміном дії сертифікату 270 днів, якщо у людини буде прострочений цей термін, вона не зможе потрапити на територію цієї країни за COVID-сертифікатом», — сказала Карчевич.

Нагадаємо, в Україні зменшили термін дії сертифікатів щодо отримання одного щеплення проти ковіду зі 120 до 30 днів. За словами головного санітарного лікаря України Ігора Кузіна, це рішення має «стимулюючу» основу.

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