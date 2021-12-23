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Здоров'я та медицина

До кінця грудня Україну накриють дві магнітні бурі: коли чекати «удару»

9:59 23 грудня 2021
Магнітна буря

Наприкінці грудня два дні магнітосфера Землі буде неспокійною.

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії сонця ФІАН, це відбудеться у п'ятницю, 24 грудня, а також у вівторок, 28 грудня.

Фото https://tesis.lebedev.ru

У п'ятницю магнітосфера буде неспокійною всю ніч і до півдня. Планетарний K-індекс становитиме 4.

https://tesis.lebedev.ru

Хоча показники «занепокоєння» магнітосфери трохи не дотягують до слабкої магнітної бурі, метеозалежні люди все ж таки можуть відчувати на собі ці коливання. У такі дні зазвичай радять не перевантажувати себе та більше гуляти.

Схильним до гіпертонії краще відмовитися від солоної їжі. Також на якийсь час слід прибрати з раціону жирні страви і не вживати алкоголь, а також не зловживати енергетиками.

Важливі справи краще запланувати на другу половину дня.

Раніше у ФІАН повідомляли про найсильнішу за останні роки магнітну бурю, яку зафіксували на початку листопада. Тоді індекс геомагнітної активності стрибком збільшився до сьомого рівня (з дев'яти можливих).

Фото з Вікіпедії

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