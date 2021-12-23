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Здоров'я та медицина

Лікування пацієнтів з COVID-19 за новим протоколом МОЗ може бути небезпечним для життя: думка експерта

16:13 23 грудня 2021
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Міністерство охорони здоров'я України оновило протокол лікування пацієнтів із COVID-19, рекомендувавши призначення противірусних препаратів амбулаторним хворим. При цьому назви ліків не вказані, а застосування деяких розрекламованих препаратів цієї категорії може призвести до небезпечних наслідків. Таку думку озвучив голова правління Спілки споживачів медичних послуг, лікарських засобів та виробів медичного призначення Владислав Онищенко у своєму блозі на сайті «Кореспондент».

За словами Онищенка, призначення противірусних засобів на ранніх стадіях захворювання — рішення правильне. Як зазначив експерт, це має допомогти зі зниженням рівня госпіталізації та смертності, але на тлі відсутності у протоколі конкретного переліку рекомендованих препаратів все може вийти з точністю до навпаки.

«Деякі з цього класу лікарських засобів у разі COVID-19 можуть бути смертельно небезпечними», — пише експерт.

За його словами, багато популярних препаратів, які українці часто використовують для лікування застуд, по суті «є імуностимуляторами і можуть викликати тимчасовий параліч (гіпореактивність) імунної системи — виключно небезпечний стан на тлі COVID-19», — пояснив свою думку Онищенко.

Як зазначив Онищенко, на початку вересня міністр охорони здоров'я затвердив своїм наказом нову інструкцію до відомого противірусного препарату. При тому, що склад препарату залишається незмінним, його головна діюча речовина, а саме енісаміум йодид, що є інгібітором гемаглютиніну, ні з того ні з сього стає інгібітором РНК-полімерази.

«Чарівництво» легко пояснити — гемаглютинін не має жодного відношення до COVID-19, а РНК-полімераза ефективно з ним бореться, — стверджує Онищенко. — Також з інструкції препарату зникла інформація про те, що він є потужним індуктором інтерферону — тобто імуностимулятором, застосування якого у разі COVID-19 веде до небезпечних наслідків".

Експерт закликав чиновників МОЗ звернути увагу на те, що в країні, де чи не найвищий рівень самолікування в Європі, такий препарат відпускається без рецепта.

«Скільки пацієнтів мають перед цим пожертвувати здоров'ям та життям, щоб органи почали реагувати?» — запитав експерт.

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