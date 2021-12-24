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Здоров'я та медицина

Спалах вітряної віспи: одна із шкіл на Буковині переходить на «дистанційку»

16:50 24 грудня 2021
вітрянка

Школярам у місті Заставна Чернівецької області довелося на тиждень побути на дистанційному навчанны. Цього разу винним був не коронавірус, а вітрянка. У молодших класах захворіло близько 30 дітей, а тому всіх учнів до 31 грудня відправили додому. Про це йшлося на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій міськради.

У перші два тижні року в школі оголошено канікули, а тому часу разом із тижнем «дистанційки» має вистачити, щоб дотриматися 21-денного карантину при вітрянці.

Нагадаємо, дитячий імунолог Федір Лапій рекомендує щеплення від вітряної віспи, оскільки іноді хвороба може протікати дуже важко. Крім того, можна буде запобігти передачі інфекції: «Хлопчик або дівчинка з вітрянкою, які захотіли піти на новорічне свято, становлять небезпеку для багатьох дітей та дорослих, але насамперед — для вагітних жінок, які не хворіли в дитинстві».

Дитячий інфекціоніст Людмила Палатна згодна, що сама собою вітрянка не така нешкідлива, як прийнято вважати. Ускладненнями можуть стати пневмонія або вітрянковий енцефаліт.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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