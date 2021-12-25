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Здоров'я та медицина

Магнітна буря 26 грудня: як пережити несприятливий день

9:59 25 грудня 2021
Магнітна буря

Землю найближчим часом накриють магнітні бурі, вплив яких відчують метеозалежні люди. Це випливає із прогнозу, опублікованого Лабораторією рентгенівської астрономії Сонця.

Найближчі геомагнітні pбурення можливі вже в ніч із 25 на 26 грудня. У цей час у багатьох людей може погіршитися самопочуття, з'явитися біль голови та стрибки тиску.

Крім того, нові pбурення магнітного поля Землі можливі в період з 28 по 31 грудня.

У ці дні метеозалежним людям слід запастися ліками першої необхідності, бути максимально уважними на дорогах та в місцях великого скупчення людей, а також утриматися від алкоголю.

Також лікарі не рекомендують вживати у великій кількості жирну, гостру та солону їжу у ці дні. Вони радять пити чисту воду, м'ятний чай, натуральні компоти та морси.

У цей період найкраще зменшити фізичне навантаження і, якщо є можливість, провести більше часу на свіжому повітрі.

Людям з хронічними захворюваннями слід стежити за артеріальним тиском та запастися необхідними ліками, якщо у вас є хронічні захворювання.

Раніше «ФАКТИ» писали про найсильнішу за останні роки магнітну бурю, яку зафіксували на початку листопада. Тоді індекс геомагнітної активності стрибком збільшився до сьомого рівня (з дев'яти можливих).

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